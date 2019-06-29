Лучший игрок финала, лидер «Бостона» и травмированная звезда: кто может сменить клуб НБА этим летом

В ближайшее воскресенье, 30 июня, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) официально откроется рынок свободных агентов. Спортсмены, чьи контракты истекли по окончании сезона-2018/19, получат право вести переговоры с другими клубами. В их число входят самый ценный игрок финальной серии плей-офф форвард «Торонто» Кавай Леонард, звёздный защитник Кайри Ирвинг, который на протяжении двух последних сезонов был лидером «Бостона», и восстанавливающийся после тяжёлой травмы форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант.

Конец эпохи «Голден Стэйт»

Коллектив из Калифорнии, в течение пяти лет державший в страхе всю НБА и становившийся чемпионом ассоциации в 2015, 2017 и 2018 годах, больше не будет прежним — и это очевидно не только его менеджменту, но и всем до единого конкурентам. Получившие тяжёлые травмы в финальной серии плей-офф атакующий защитник Клэй Томпсон и форвард Кевин Дюрант мало того, что с большой долей вероятности пропустят весь следующий сезон целиком, так ещё и могут перейти в другие команды.

Их действующие контракты с «Уорриорз» истекают через считаные дни, что даёт многократным участникам Матча звёзд право вести переговоры с другими клубами. И если возможность ухода Томпсона заокеанские журналисты и эксперты рассматривают лишь как сугубо гипотетический сценарий (снайпер провёл в «Голден Стэйт» всю свою профессиональную карьеру и, согласно инсайдерской информации, не горит желанием менять обстановку), то Дюрант не будет испытывать недостатка в выгодных предложениях от других коллективов. Ни «Нью-Йорк Никс», ни «Бруклин Нетс» не отпугнут серьёзные проблемы Кевина со здоровьем и туманные перспективы баскетболиста после восстановления от разрыва ахилла: его уникальный бомбардирский талант и принадлежность к числу лучших спортсменов современности перевешивают любые потенциальные недостатки.

«Уорриорз» однозначно станут слабее, даже переподписав Томпсона, порвавшего крестообразные связки колена. Из-за отсутствия свободных средств в платёжной ведомости, более трети которой «съедает» соглашение со Стефеном Карри, они не смогут заменить Дюранта баскетболистом сопоставимого с ним уровня, претендующим на максимальный контракт. Прекрасно понимая это, клубы со свободными ресурсами, титульными амбициями, грамотным менеджментом и щедрыми собственниками, готовыми платить налог на роскошь (по факту он представляет собой штраф за превышение потолка зарплат и измеряется десятками миллионов долларов), небезосновательно рассчитывают изменить баланс сил в НБА в свою сторону, плодотворно поработав над усилением состава именно летом 2019-го. Как на рынке свободных агентов, так и другими доступными им способами — посредством обменов и драфта новичков.

Ещё один звёздный партнёр для Джеймса?

Заполучив годом ранее Леброна Джеймса, долгое время считавшегося сильнейшим баскетболистом нашей эпохи (является ли он таковым прямо сейчас — вопрос сложный и однозначного ответа не имеющий), «Лос-Анджелес Лейкерс» тем не менее умудрились провалить сезон-2018/19. Команда неприлично долго раскачивалась на старте регулярного чемпионата, а едва нашла свою игру, как форвард, вокруг которого она и выстраивалась, на довольно продолжительный срок выбыл из строя из-за повреждения. В результате калифорнийцы не пробились даже в плей-офф, оставшись за пределами восьмёрки сильнейших клубов Западной конференции, и затеяли новую кадровую революцию, формальное начало которой положило увольнение Люка Уолтона с должности главного тренера.

Вслед за перестановками на тренерском мостике и в руководстве (после неожиданного даже для акционеров «Лейкерс» заявления легендарного Мэджика Джонсона об уходе с должности президента за кадровые решения отвечает бывший агент Роб Пелинка) коллектив из Лос-Анджелеса взорвал настоящую трансферную бомбу, за считаные дни до драфта-2019 выменяв у «Нью-Орлеан Пеликанс» тяжёлого форварда Энтони Дэвиса.

Сделка, обсуждавшаяся ещё в феврале, получилась на редкость скандальной: бигмэн, интересы которого представляет близкий друг Леброна Рич Пол, в ультимативной форме потребовал отпустить его в другой клуб, угрожая уйти на все четыре стороны без какой бы то ни было компенсации в следующем году, а бывший генеральный менеджер коллектива из Луизианы Делл Демпс не решился на обмен в зимний дедлайн, за что впоследствии был отправлен в отставку.

Сменщик Демпса Дэвид Гриффин оказался куда более сговорчивым — и всё-таки отпустил Дэвиса в «Лейкерс» за баснословную компенсацию в виде нескольких перспективных молодых игроков (плеймейкер Лонзо Болл и лёгкий форвард Брэндон Ингрэм, в частности, выбирались под общим вторым номером драфта и со временем могут вырасти если не в полноценных звёзд, то как минимум в исполнителей близкого к топовому уровня) и массу пиков следующих драфтов, которые позволят «Нью-Орлеану» уверенно смотреть в будущее. Более того, аккурат перед открытием рынка свободных обменов — официально это случится вечером воскресенья, 30 июня, по нью-йоркскому времени — калифорнийцы избавились от контрактов резервистов Мо Вагнера, Айзека Бонги и Джемеррио Джонса, по взаимной договорённости с «Пеликанс» включив в сделку по обмену Энтони ещё и находящийся в состоянии глубокой перестройки клуб «Вашингтон Уизардс». Это действие позволило Пелинке высвободить в платёжной ведомости $32 млн, необходимых для заключения максимального контракта с кем-то из наиболее ярких свободных агентов лета-2019.

Способов с умом распорядиться этими средствами у «Лейкерс» существует несколько. Они действительно могут выйти на рынок за полноценной звездой — например, разыгрывающим Кайри Ирвингом, в 2016 году становившимся чемпионом НБА вместе с Джеймсом в составе «Кливленд Кавальерс», — или потратить деньги на крепких ролевых исполнителей (в первую очередь снайперов), способных оказать посильную помощь Леброну и Энтони в борьбе за чемпионский титул.

Вариант с созданием нового «большого трио» по образу и подобию существовавшего в начале 2010-х в «Майами Хит» выглядит куда перспективнее: доукомплектовывать обойму в таком случае, конечно, придётся игроками средней руки или ветеранами, которые согласятся перебраться в Калифорнию за минимально допустимый коллективным соглашением гонорар, зато команда с костяком в лице Джеймса, Дэвиса и третьего топ-исполнителя сразу станет главным претендентом на Кубок Ларри О'Брайена в ближайшем сезоне.

Удастся ли «Торонто» сохранить Леонарда?

Риск «Рэпторс», выменявших истекающий контракт Кавая Леонарда у «Сан-Антонио Спёрс» летом 2018-го, оказался более чем оправданным: канадский коллектив впервые за четверть века своего существования стал чемпионом НБА. Сам же лёгкий форвард, безоговорочно лучший игрок завершившегося в июне розыгрыша плей-офф, был справедливо отмечен уже второй в профессиональной карьере наградой самому ценному баскетболисту финальной серии.

Впрочем, необходимость договариваться с Леонардом о продлении сотрудничества на ближайшие несколько лет с повестки дня «Торонто» никто не снимал, и на данный момент даже генеральный менеджер клуба Масаи Уджири не может с уверенностью утверждать, что Кавай начнёт новый регулярный чемпионат там же, где он заканчивал предыдущий.

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Универсальный форвард, в поединках на вылет одновременно демонстрировавший и чудеса результативности, и свойственную в современной НБА, наверное, только ему эффективность игры в обороне, считается американскими СМИ наименее публичной звездой профессионального баскетбола. Поэтому его планы на будущее остаются загадкой даже для вездесущих заокеанских инсайдеров. На данный момент известно только то, что в начале следующей недели Кавай встретится с представителями «Рэпторс», чтобы выслушать их предложение об условиях нового контракта. В то же время связывать себя долгосрочными обязательствами с любой организацией летом 2019-го ему не очень-то и выгодно с финансовой точки зрения, поэтому речь может вестись о договоре на два года с опцией его досрочного расторжения уже через сезон. Фаворитами в борьбе за его услуги пресса считает «Лос-Анджелес Клипперс». А всё потому, что Леонард родился и вырос в Калифорнии и хотел бы вернуться в родной штат после выступлений в Техасе и за границей.

Впрочем, сугубо со спортивной точки зрения Каваю стоит крепко задуматься о том, чтобы ещё как минимум на год остаться в «Торонто». Канадцы практически наверняка сохранят всех основных творцов исторического чемпионства, в частности, форварда Паскаля Сиакама, названного самым прогрессирующим игроком НБА по итогам сезона-2018/19, а к осени поставят на ноги свингмэна Оу Джи Ануноби, пропустившего минувший розыгрыш плей-офф из-за аппендицита и неминуемой в таком случае операции. И даже без Леонарда они будут считаться одними из главных фаворитов Восточной конференции наряду с «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. С Каваем же «Рэпторс» реально смогут претендовать на второй подряд выход в финал плей-офф — и, чем чёрт не шутит, даже защиту титула. Но принимать окончательное решение будет сам баскетболист. А он, повторимся, делиться целями и планами с общественностью не привык.

Что останется от «Бостона» и «Филадельфии»?

Избрав принципиально разные стратегии поведения в минувшем сезоне, претенденты на победу на Востоке провалились в плей-офф — и подходят к межсезонью в весьма шатком положении. Сразу несколько звёздных игроков каждого из коллективов с Атлантического побережья США (упоминавшийся выше Ирвинг и центровой Эл Хорфорд у «Бостон Селтикс», а у «Филадельфия Сиксерс» — атакующий защитник Джей Джей Редик, свингмэн Джимми Батлер и форвард Тобиас Харрис) становятся неограниченно свободными агентами, поэтому их менеджмент в любом случае ждёт колоссальный объём работы. Либо по сохранению лидеров, не сумевших выполнить поставленные перед ними задачи, либо по переформатированию состава вокруг других исполнителей.

Случай «Бостона» инсайдеры считают практически безнадёжным. Ирвинг, который несколько лет назад со скандалом уходил из «Кливленда», не сумел освоиться в «Селтикс», причём настолько, что весной 2018-го, когда защитник восстанавливался после травмы, команда демонстрировала более содержательный баскетбол в матчах на вылет, нежели с ним на площадке двумя месяцами ранее.

В числе основных претендентов на Кайри пресса называет клубы из Нью-Йорка (и у «Никс», и у «Нетс» есть уйма свободного места под потолком зарплат — оба клуба в нынешнее межсезонье при желании могут заключить сразу два максимальных контракта), но ни в коем случае не списывает со счетов «Лейкерс». Тем более разыгрывающий не так давно рассказал, что помирился с Леброном и принёс ему свои извинения за побег из «Кавальерс», где более статусный партнёр якобы не давал ему в полной мере раскрыть собственные лидерские качества. Что до Хорфорда, то он просто хочет сменить обстановку и не вернётся в коллектив из Массачусетса в любом случае, а продолжит карьеру, скорее всего, в одном из клубов Западной конференции.

Потеряв и Ирвинга, и Хорфорда одновременно, «Бостон» однозначно сделает шаг назад. Не слишком глобальный, чтобы упасть на дно турнирной таблицы и претендовать на высокий выбор на следующем драфте (в распоряжении Брэда Стивенса есть немало молодых дарований, с помощью которых талантливый тренер наверняка удержит вверенный ему коллектив на плаву), но из числа претендентов на титул в сезоне-2019/20 «Селтикс», скорее всего, можно будет вычёркивать.

Что до «Филадельфии», то у организации из Пенсильвании есть необходимые рычаги и ресурсы, чтобы удержать всех своих свободных агентов — но перед менеджментом клуба очень остро стоит вопрос целесообразности финансовых трат вселенского масштаба. Продлевать Харриса, за которого генеральный менеджер «Сиксерс» Элтон Брэнд в феврале отдал «Клипперс» четыре драфт-пика и небезынтересного молодого защитника Лэндри Шэмета, начинающему функционеру придётся в любом случае, чтобы не испортить собственную репутацию, а вот Батлер может и уйти. Даром что именно он, а не Бен Симмонс с Джоэлем Эмбидом, считающиеся восходящими звёздами мирового баскетбола, был лучшим игроком команды в не самом удачном для неё розыгрыше плей-офф.

В полупозиции застыли ещё несколько клубов: как минимум победитель минувшего регулярного чемпионата «Милуоки», которому в не самой отдалённой перспективе, а именно летом 2020-го предстоит начинать переговоры о новом соглашении с новоиспечённым обладателем приза MVP сезона Адетокунбо, а также «Хьюстон Рокетс», якобы открытый к предложениям об обмене всех игроков команды, кроме звёздного защитника Джеймса Хардена.

Крайне любопытно будет наблюдать за следующими шагами «Нью-Орлеана», сформировавшего после трейда Дэвиса в «Лейкерс» и выбора Зайона Уильямсона под общим первым номером драфта-2019 один из самых перспективных молодых составов в НБА. Кроме того, клуб, по неподтверждённой информации, всерьёз рассматривает возможность усиления одним или несколькими ветеранами, которые помогли бы сделать команду конкурентоспособной здесь и сейчас.

Сильнейшую баскетбольную лигу планеты ждёт по-настоящему горячее лето, по окончании которого всё может перевернуться с ног на голову. А потом ещё раз, когда Дюрант, с кем бы он ни подписался, восстановится и начнёт приносить реальную пользу своему новому коллективу.