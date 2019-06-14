Томпсон порвал крестообразную связку колена в финале НБА

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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон получил серьёзную травму в шестом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс».
Томпсон порвал крестообразную связку колена в финале НБА
  • Reuters

Томпсон повредил колено за 2 минуты 22 секунды до завершения третьей четверти встречи. Он не сумел продолжить игру, и покинул площадку при помощи врачей команды. После завершения матча 29-летний защитник покинул арену на костылях.

По слова агента Томпсона. Грегга Лоуренса, которые передаёт ESPN, баскетболист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Голден Стэйт» потерпел поражение от «Торонто» в шестом матче серии со счётом 114:110, и таким образом команда из Канады стала чемпионом НБА.

Ранее сообщалось, что Томпсон обошёл Джеймса по числу реализованных трёхочковых бросков в плей-офф НБА.

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