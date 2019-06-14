Томпсон обошёл Джеймса по числу реализованных трёхочковых бросков в плей-офф НБА

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клей Томпсон вышел на третье место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству реализованных трёхочковых бросков в плей-офф.

В нынешнем розыгрыше 29-летний Томпсон в общей сложности реализовал 374 броска из-за дуги, таким образом сместив Леброна Джеймса, в активе которого 370 очков с третьего места в рейтинге по данному показателю

Лидером является одноклубник Томпсона Стефен Карри — 470. На втором месте располагается легендарный Рэй Аллен — 385.

Ранее сообщалось, что Леонард стал третьим игроком в истории НБА, по количеству набранных очков в плей-офф.