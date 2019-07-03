В восьмёрке сильнейших: женская сборная России обыграла Италию и пробилась в четвертьфинал Евробаскета-2019

В матче предварительного раунда плей-офф чемпионата Европы по баскетболу женская сборная России обыграла команду Италии. Таким образом российские спортсменки пробились в четвертьфинал континентального первенства, где их ждёт встреча с действующими чемпионками турнира — испанками.

После феерической победы над сборной Белоруссии в заключительном туре группового раунда Евробаскета-2019 главный тренер российской команды Олаф Ланге рассказал журналистам, что его подопечные могут раскрепоститься, только будучи прижатыми к стенке. И он совершенно не преувеличивал. Только столкнувшись с реальной перспективой вылета с континентального первенства, на котором разыгрываются путёвки на ближайшую Олимпиаду, девушки смогли показать всё, на что они способны.

«В этом случае у нас всё хорошо. Потому что в плей-офф все игры будут без права на ошибку. Теперь мы всегда у стенки», — заявил Ланге.

Можно сказать, что в атаке всё ещё не хватало угрозы из-за трёхочковой дуги — в этом компоненте российский коллектив один из слабейших на латвийских и сербских площадках. Но к сборной России не возникало вопросов по самоотдаче и готовности делать всё возможное и невозможное в обороне.

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Россиянкам не удалось занять первое место в группе, вследствие чего предстояло провести матч предварительного раунда плей-офф с Италией. Эта встреча стала отражением выступления команды в основном раунде. Только создав себе массу проблем и уступая с разницей в восемь очков в третьей четверти, сборная Ланге по-настоящему включилась в игру.

Ключом к успеху стали два фактора, которые становятся жизненно важными именно в плей-офф. Во-первых, Ланге переиграл своего визави Марко Креспи (очень опытного наставника, успевшего поработать в мужской Евролиге с тремя разными клубами) в части эффективности использования кадрового ресурса. При этом тренерский штаб сборной России не просто задействовал в ротации 11 девушек из 12. Все, кто появлялся на площадке, отметились как минимум двумя набранными очками.

Более того, специалист постарался снизить зависимость коллектива от результативности Марии Вадеевой, на опеку которой любой оппонент логично бросил бы все силы. Разумеется, молодая центровая стала самой продуктивной исполнительницей в составе российской сборной, собрав коллекцию из 19 очков, девяти подборов, двух результативных передач и трёх перехватов, но не провела на паркете и получаса. Более того, в момент начала ключевого рывка команды (14:1) на первых минутах четвёртой четверти она и вовсе находилась на скамейке запасных. И это с учётом того, что за всю встречу спортсменка не получила ни одного персонального замечания.

Во-вторых, инициированный Анастасией Шиловой победный спурт стал возможным благодаря на редкость качественным действиям россиянок в обороне. Девушки категорически отказывались пускать итальянок в собственную трёхсекундную зону, лишив их возможности набирать баллы хотя бы с линии штрафных. В итоге те стали крайне зависимыми от бросков со средней и дальней дистанций, которые даже на столь высоком уровне не являются надёжным способом для зарабатывания очков.

Катастрофические проблемы у команды Италии возникли в тот момент, когда её лидер Сесилия Зандалазини перестала стабильно забивать. И это при том, что в первой половине она практически не промахивалась. Впоследствии ситуация лишь усугубилась отсутствием запасного плана. За третью и четвёртую четверти итальянская команда ни разу не попала с периметра, исполнив девять попыток, и записала себе в актив всего 21 балл. С таким показателем матчи плей-офф турнира сборных не выигрываются.

Финальная сирена зафиксировала победу россиянок со счётом 63:54, которая оказалась не только волевой, но и более чем убедительной. Особенно с учётом проигранных стартовых 20 минут. В четвертьфинале Евробаскета девушек ждёт встреча с одним из главных фаворитов турнира — командой Испании, уверенно преодолевшей барьер группового раунда (три победы в матчах с Латвией, Украиной и Великобританией) и пропустившей предварительную стадию плей-офф.

Безусловно, дружина Ланге будет считаться явным аутсайдером матча, но даже в случае неудачи не утратит шансы квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. А при поражении на стадии четвертьфинала россиянки примут участие в мини-турнире из четырёх команд, по итогам которого определятся два обладателя путёвок в Японию.