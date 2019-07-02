Женская сборная России обыграла Италию и вышла в 1/4 Евробаскета

В матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд сборная России добыла победу над итальянками.

Итоговый счёт встречи — 63:54 в пользу сборной России.

Самым результативным игроком команды стала Мария Вадеева, набравшая 19 очков и совершившая девять подборов.

В четвертьфинале россиянки сыграют со сборной Испании. Матч состоится в 19:00 мск. Полуфиналисты турнира и две лучшие команды четвертьфиналов получают прямую путёвку на Олимпийские игры — 2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что произошло после открытия рынка свободных агентов в НБА.