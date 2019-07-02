Женская сборная России обыграла Италию и вышла в 1/4 Евробаскета

Короткая ссылка
В матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд сборная России добыла победу над итальянками.

Итоговый счёт встречи — 63:54 в пользу сборной России. 

Самым результативным игроком команды стала Мария Вадеева, набравшая 19 очков и совершившая девять подборов.

В четвертьфинале россиянки сыграют со сборной Испании. Матч состоится в 19:00 мск. Полуфиналисты турнира и две лучшие команды четвертьфиналов получают прямую путёвку на Олимпийские игры — 2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что произошло после открытия рынка свободных агентов в НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить