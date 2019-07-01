Победа на заказ: женская сборная России обыграла Белоруссию и пробилась в плей-офф Евробаскета-2019

Женская сборная России по баскетболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Латвии и Сербии. В последнем матче группового этапа отечественная команда обыграла Белоруссию с разницей в 14 очков. Дабл-дабл оформила центровая Мария Вадеева. В первом раунде плей-офф россиянки сыграют с Италией.

Тяжёлая жеребьёвка и кадровые проблемы

В последние годы женская сборная России утратила статус одного из грандов европейского и мирового баскетбола. Первое десятилетие нового века отечественная дружина провела невероятно успешно: ни разу не уезжала с крупных международных турниров без одного из комплектов медалей (в том числе трижды побеждала на чемпионате Европы). Однако затем последовал серьёзный спад — золото польского Евробаскета-2011 до сих пор остаётся последней наградой российских спортсменок на взрослом уровне.

Это, впрочем, не значит, что в российском женском баскетболе всё плохо. Два года назад отечественная «молодёжка» весьма неожиданно убедительно выиграла чемпионат мира среди спортсменок не старше 19 лет, разобравшись в финале с самими американками, главными законодательницами мод в этом виде спорта.

Именно с прогрессом лидеров той команды (прежде всего, форварда Раисы Мусиной и центровой Марии Вадеевой, которая в 20 лет уже имеет колоссальный международный опыт) и принято связывать надежды национальной сборной.

Правда, к Евробаскету-2019, который совместно принимают Латвия и Сербия, сборная России подходила в статусе в лучшем случае тёмной лошадки — и из-за силы соперниц во главе с француженками и испанками, и из-за крайне непростой сетки соревнований.

Уже на групповой стадии континентального первенства дружине Олафа Ланге, приехавшей в сербский город Зренянин с четырьмя дебютантками турниров подобного уровня, предстояло сразиться с хозяйками чемпионата Европы, мощной сборной Бельгии, ведомой практически неудержимой центровой Эммой Мессеман, и принципиальными соперницами из Белоруссии, где женский баскетбол развит ощутимо лучше мужского.

В стане любой из этих четырёх команд вылет по итогам первого же раунда восприняли бы как грандиозную неудачу — именно поэтому и игроки, и тренеры сборной России иначе как «группой смерти» пул D и не называли.

Отметим, что в ходе подготовки к Евробаскету Ланге столкнулся с определёнными кадровыми проблемами: повреждения разной степени сложности в контрольных поединках получили упомянутая выше Мусина (вторая опция команды и главная помощница Вадеевой при преодолении защитных построений соперниц), и основная разыгрывающая Елена Беглова, которой пришлось набирать форму уже непосредственно в официальных матчах.

В последний момент присоединилась к команде звезда баскетбола 3х3 Анна Лешковцева, принимавшая участие в чемпионате мира в Нидерландах — а завершился он только на прошлой неделе.

Поражение в стартовом матче и фиаско в поединке с Сербией

Поражение от бельгиек в стартовом матче Евробаскета-2019 со счётом 54:67 большим сюрпризом не стало. Российским спортсменкам ожидаемо не удалось справиться с Мессеман, набравшей 29 очков при 58-процентной реализации бросков с игры. Но насторожило даже не это, а большое количество брака в действиях подопечных Ланге (18 потерь за 40 минут — это, мягко говоря, немало) и посредственная эффективность атак с дальней дистанции.

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По последнему показателю сборная России стала одной из худших команд по итогам всего группового раунда, отправив в цель всего 21,8% трёхочковых бросков — хуже с периметра атаковали только украинки, завершившие континентальное первенство с нулём в графе побед.

Серьёзные проблемы у команды Ланге возникли после фиаско во встрече с сербками, которая завершилась со счётом 77:63 в пользу балканской дружины. Вадеева, оформившая дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов в матче с Бельгией, провела на паркете всего 20 минут из-за перебора персональных замечаний и окончательно отправилась на скамейку запасных в середине четвёртой четверти, когда исход поединка ещё не был предрешён.

Но в отсутствие основной «большой» и по совместительству главной ударной силы на чужой половине площадки сборная России, разумеется, не смогла сотворить чудо — рабочие «-5» превратились в беспросветные «-14» к финальной сирене.

К счастью, по регламенту женского Евробаскета из каждой группы в плей-офф выходят не две, а три команды: лучшая квалифицируется напрямую в четвертьфинал, а сборные, занявшие второе и третье места, попадают в предварительный раунд плей-офф.

Поэтому даже 0-2 по результатам двух стартовых туров оставляли отечественным баскетболисткам надежду на продолжение борьбы за медали. Правда, чтобы решить вопрос своими силами, от россиянок требовалось обыгрывать сборную Белоруссии с разницей в 11 и более очков — только такой исход гарантировал дружине Ланге финиш на третьей строчке турнирной таблицы.

Дабл-дабл Вадеевой и уверенное превосходство

И команда сумела решить поставленную задачу. Вадеева, получив три фола к середине второй четверти, смогла продержаться в игре вплоть до окончания основного времени, не повторив прежних ошибок, и собрала коллекцию из 21 балла, 13 подборов и трёх результативных передач, реализовав восемь из 11 своих бросков с поля.

В защите российская дружина была настолько хороша, что не выпустила белорусок даже за показатель в 30% эффективности атак с игры.

Совершив ключевой рывок во второй четверти, выигранной с преимуществом в 10 очков, отечественные девушки даже перевыполнили поставленную перед ними задачу, сформировав к финальной сирене гандикап в 14 баллов вместо необходимых 11 (76:64).

В матче предварительного раунда плей-офф Евробаскета-2019, который запланирован на 2 июля, сборной России предстоит сразиться с командой Италии, показавшей второй результат в весьма конкурентной группе С. Отметим, что эта сборная не пробивалась в медальные поединки континентальных первенств с 1995 года.

А в четвертьфинале сильнейшую команду в паре Россия — Италия уже ждут действующие чемпионки Европы испанки, прошедшие групповую стадию без единого поражения и обладающие всем необходимым для успешной защиты титула.