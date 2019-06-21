Идеальный старт: женская сборная России по баскетболу 3 × 3 вышла в плей-офф Кубка мира

Женская сборная России вышла в плей-офф Кубка мира по баскетболу 3 × 3, который проходит в Амстердаме. Россиянки одержали четыре победы на групповом этапе и заняли первое место в своём квинтете. Теперь они поборются за золотые медали турнира, которые до этого завоёвывали лишь однажды, и в случае успеха досрочно гарантируют себе участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

После неудачного выступления мужской сборной России по баскетболу 3 × 3 все надежды отечественных болельщиков были связаны с женской командой. Как и их соотечественники, девушки прибыли в Амстердам в статусе одних из главных фаворитов. На момент старта турнира они занимали первое место в рейтинге Международной федерации баскетбола (FIBA), а также входили в число самых титулованных коллективов на планете.

С момента полноценного выхода баскетбола 3 × 3 на международную арену в 2012 году россиянки успели дважды завоевать золото первенства Европы и один раз — бронзу. На чемпионатах мира они действовали чуть менее успешно — трижды выходили в финал и один раз брали верх. В 2017-м девушки вообще не потерпели ни одного поражения, одолев в финале мадьярок. Оптимизма прибавлял и тот факт, что с момента триумфа двухлетней давности состав коллектива практически не претерпел изменений. В Нидерланды прилетели Александра Столяр, Анна Лешковцева и Анастасия Логунова, а Татьяну Петрушину сменила Ольга Фролкина.

В отличие от мужчин, женщинам удалось успешно стартовать на турнире. В первом матче квинтета они встречались с десятым номером посева — спортсменками из Индонезии. На бумаге противостояние выглядело вполне конкурентным, но на деле борьбы не получилось. Соперник оказался явно ниже уровнем и не смог реализовать ни одного среднего броска с игры (0 из 7), ограничившись лишь двумя попаданиями с дистанции и одним — со штрафного.

Отечественные баскетболистки, наоборот, показали практически идеальное выступление. Они реализовали 17 из 18 бросков со средней и ближней дистанции и полностью доминировали под кольцом. Особенно отличилась Логунова, которая набрала семь очков и совершила столько же подборов.

Во втором туре группового этапа россиянки столкнулись с серьёзным сопротивлением со стороны украинок. Матч получился напряжённым и не самым результативным. На двоих команды смогли набрать 25 очков, реализовав всего один бросок из-за дуги из 22. По ходу встречи преимущество более титулованных баскетболисток достигало четырёх баллов, но соперницам каждый раз удавалось отыграться.

Концовка получилась нервной. За 20 секунд до финальной сирены Логунова могла закрепить преимущество сборной России, но попала всего один из двух штрафных. Украина сократила отставание до минимума, но на большее оказалась неспособна.

События второго дня турнира мало чем отличались от первого. Сначала россиянки довольно легко разобрались с соперницами из Италии и практически гарантировали себе выход в плей-офф. Несмотря на непрекращающиеся проблемы с бросками с дальней дистанции (1 из 7) и ожесточённую борьбу под кольцом (14:12), Лешковцева и компания легко взяли верх. При этом одна Анна записала на свой счёт столько же, сколько все соперницы вместе взятые, — 10 очков.

А вот заключительный матч стал для сборной России настоящим испытанием. На бумаге Новая Зеландия считалась главным аутсайдером турнира, однако к этому моменту уже успела уверенно обыграть Украину и разгромить Индонезию. Таким образом, в случае крупной победы они имели все шансы обойти одну из сильнейших команд планеты и даже лишить её выхода в четвертьфинал. Это бы произошло в том случае, если бы Италия разгромила азиатский коллектив.

На протяжении всей встречи на площадке шла ожесточённая борьба. Новозеландки действовали довольно смело и раз за разом проходили под кольцо. При этом особо отличалась в этом физически мощная Калани Пёрселл, по итогам матча записавшая на свой счёт шесть баллов за результативность. Россиянки же так и не смогли исправить свою проблему с отсутствием дальних попаданий, а вдобавок к этому грешили потерями. За 10 минут таковых набралось восемь — на пять больше, чем у соперниц.

Совсем тревожно стало, когда за несколько секунд до конца новозеландки повели с разницей в два очка, что теоретически могло стоить россиянкам путёвки в четвертьфинал. Но в концовке встречи своё веское слово сказала Александра Столяр. Сначала она заработала и точно исполнила штрафной, благодаря чему сравняла счёт, а затем в заключительной атаке реализовала победный бросок из-под кольца, умело поймав оппонентку на противоходе.

Сборная России одержала четыре победы и заняла первое место в группе D. В четвертьфинале Кубка мира она сыграет со второй командой из квинтета B, в котором выступают бронзовые призёры чемпионатов мира — Австралия и Франция, а также коллективы из Японии, Швейцарии и Андорры. В случае завоевания медалей турнира, отечественные баскетболистки получат путёвки на Олимпиаду в Токио.