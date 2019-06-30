Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета
Женская сборная России по баскетболу встретится с командой Италии в плей-офф чемпионата Европы среди женских команд 2019 года, который проходит в Сербии и Латвии.
- Женская сборная Россия во время игры со сборной Сербии
- globallookpress.com
- © Predrag Milosavljevic/Xinhua
Это стало известно после победы итальянок над Словенией со счётом 75:57. Италия заняла второе место в группе С и вышла на сборную России, ставшей третьей в группе D.
Ранее женская сборная России обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф Евробаскета-2019.
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