Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета

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Женская сборная России по баскетболу встретится с командой Италии в плей-офф чемпионата Европы среди женских команд 2019 года, который проходит в Сербии и Латвии.
Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета
  • Женская сборная Россия во время игры со сборной Сербии
  • globallookpress.com
  • © Predrag Milosavljevic/Xinhua

Это стало известно после победы итальянок над Словенией со счётом 75:57. Италия заняла второе место в группе С и вышла на сборную России, ставшей третьей в группе D.

Ранее женская сборная России обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф Евробаскета-2019.

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