Определились все участники плей-офф женского Евробаскета-2019

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По итогам матчей заключительного, третьего тура группового раунда женского чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Латвии и Сербии, определились все участники плей-офф турнира.
Определились все участники плей-офф женского Евробаскета-2019
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Напрямую в четвертьфинал как победители своих групп пробились сборные Испании, Сербии, Франции и Венгрии. В свою очередь, команды Италии, России, Швеции, Латвии, Бельгии, Словении, Великобритании и Черногории сыграют в предварительном раунде плей-офф, где будут разыгрываться ещё четыре вакантные путёвки в 1/4 финала.

Действующими чемпионками Европы являются испанские баскетболистки, выигравшие континентальное первенство 2017 года, которое проходило в Чехии.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу сыграет с Италией в предварительном раунде плей-офф Евробаскета-2019.

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