Золото синхронисток, исторический гол кореянок и серебро в прыжках: итоги пятого дня ЧМ по водным видам спорта

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Ксения Рахновская, Борислав Головин
На чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее завершился пятый соревновательный день. Сборная России пополнила свою коллекцию двумя комплектами наград. Золото в технической программе завоевали синхронистки. Серебро же досталось прыгунам в воду Юлии Тимошининой и Сергею Назину. В водном поло россиянки ожидаемо одержали верх над хозяйками турнира, но позволили им забросить первый в истории южнокорейской команды мяч.
Золото синхронисток, исторический гол кореянок и серебро в прыжках: итоги пятого дня ЧМ по водным видам спорта
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Золото в синхронном плавании

Пожалуй, главным событием дня для отечественных болельщиков стало золото синхронисток из России в технической программе.

Динамичную кадриль исполнили Полина Комар, Анастасия Архиповская, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Майя Дорошко.

Чемпионская программа была оценена судьями в 96,9426 балла. Второе место осталось за китаянками, они получили от жюри 95,1543 очка, бронза у сборной Украины (93,4514).

При этом, по мнению самих чемпионок, программу и её исполнение пока сложно назвать идеальными. Такое заявление после победы сделала олимпийская чемпионка Мария Шурочкина.

«Думаю, что не всё идеально, но Татьяна Николаевна Покровская улыбалась, а этот критерий порой важнее всех оценок. Можно заметить, что с каждым разом наша программа становится немного, но быстрее. Темп будет расти и расти, что является отражением развития синхронного плавания», — приводит слова синхронистки ТАСС.

Тренер действительно не стала публично критиковать своих подопечных. А вот судейской коллегии от Покровской досталось. Специалист уверена в том, что арбитры оказались скупы на оценки.

«Разрыв в баллах мог быть и должен был быть больше! У китаянок было много ошибок. Да, наши тоже исполнили программу не очень чисто, но, в отличие от соперниц, старались делать элементы так, как надо, а не упрощали их. Тот же шпагат выполнили резко, а не вяло. У нас хорошие оценки, в первую очередь за элементы, но моё личное мнение, что они необъективны», — призналась Покровская.

При этом тренер подчеркнула, что чемпионская программа будет сохранена к Олимпиаде, однако претерпит небольшие изменения в сторону усложнения.

Большая мечта маленькой команды

Женская сборная России по водному поло продолжила беспроигрышную серию в рамках группового этапа ЧМ. В первом туре россиянки уверенно расправились с канадками, а в среду ожидаемо добились победы над хозяйками турнира.

Эта встреча вполне может лечь в основу сценария для художественного фильма, ведь опытным спортсменкам с солидным послужным списком в бассейне противостояли дебютантки. Южнокорейская сборная собрана из бывших пловчих и тренируется всего 1,5 месяца. В своём первом официальном матче с одной из сильнейших команд планеты — Венгрией — девушки потерпели поражение с рекордным счётом — 0:64.

В том, что и в матче со сборной России у скромных новичков нет никаких шансов, сомневаться не приходилось. На повестке дня стоял лишь один вопрос: сколько мячей из своих ворот достанут кореянки? Уже в первом периоде россиянки забили семь безответных мячей, во втором — девять, в третьем — ещё восемь и в заключительном четвёртом — шесть.

Однако кореянки набрались смелости и совершили настоящее чудо, осуществив свою мечту. Незадолго до финальной сирены Кём Дасын всё-таки отправила исторический первый мяч в ворота Евгении Головановой.

Это событие стало для кореянок сродни победе — не скрывая эмоций, девушки плакали от счастья. А после признались, что уже поставили перед собой новую задачу.

«Конечно, мы заплакали. Это был такой сильный момент для всех нас. Играли весь матч с мыслью о голе. Теперь он забит... Хотим в матче с Канадой забросить ещё больше», — цитирует ватерполистку Ханну Юн РИА Новости.

А для сборной России поединок с кореянками стал отличным подспорьем перед предстоящей встречей с венгерками. Об этом журналистам рассказал главный тренер отечественных ватерполисток Андрей Белофастов.

«Мы за этим рекордом в 64 мяча не гнались. Такой задачи у нас точно не было. Это совершенно ни к чему. Мы даже специально провели тренировку перед матчем так, чтобы девчонки играли против кореянок, будучи под нагрузкой. Получилась хорошая тренировка», — отметил специалист.

Первые после Китая 

Продолжилась же медальная поступь российских спортсменов серебряным выступлением прыгунов в воду Юлии Тимошининой и Сергея Назина на 10-метровой вышке и трёхметровом трамплине.

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По суммарному количеству баллов (390.05) отечественные атлеты уступили лишь представителям Китая Шань Линь и Цзянь Яну, которые набрали 416.65 очка. Третье место заняли американцы Катрина Янг и Эндрю Капобьянко (357.60).

«Очень хочу поблагодарить всех тренеров, специалистов, врачей, массажистов, которые с нами работали на протяжении всего этого времени. Они занимались очень тяжёлым трудом. Нам проще — оттренировались три часа и всё. А они возились с нами, восстанавливали, лечили, утешали, поднимали настроение. Не передать, как много для нас сделали. Поэтому просто огромное им всем спасибо», — приводит слова Тимошининой «Р-Спорт».

А вот в индивидуальных соревнованиях в прыжках с вышки Юлии не удалось даже выйти в полуфинал, как и другой россиянке Анне Чуйнышеной, что стало неприятной неожиданностью.

Не удалось отечественным представителям завоевать медали и в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. Лучшим из россиян стал Кирилл Абросимов, занявший 19-е место и отставший от одержавшего победу немца Флориана Веллброка на минуту.

Таким образом, ни Абросимов, ни Евгений Дратцев не сумели получить олимпийские лицензии. Дополнительную возможность сделать это они получат на чемпионате Европы и специальном отборочном турнире на ОИ-2020 в Токио.

Резюмируя, после пяти соревновательных дней Россия с семью наградами, четыре из которых золотые, занимает второе место в медальном зачёте турнира и уступает лишь Китаю. Спортсмены из Поднебесной завоевали уже 12 медалей (9 — золотых). 

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