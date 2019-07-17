Золото синхронисток, исторический гол кореянок и серебро в прыжках: итоги пятого дня ЧМ по водным видам спорта

На чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее завершился пятый соревновательный день. Сборная России пополнила свою коллекцию двумя комплектами наград. Золото в технической программе завоевали синхронистки. Серебро же досталось прыгунам в воду Юлии Тимошининой и Сергею Назину. В водном поло россиянки ожидаемо одержали верх над хозяйками турнира, но позволили им забросить первый в истории южнокорейской команды мяч.

Золото в синхронном плавании

Пожалуй, главным событием дня для отечественных болельщиков стало золото синхронисток из России в технической программе.

Динамичную кадриль исполнили Полина Комар, Анастасия Архиповская, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Майя Дорошко.

Чемпионская программа была оценена судьями в 96,9426 балла. Второе место осталось за китаянками, они получили от жюри 95,1543 очка, бронза у сборной Украины (93,4514).

При этом, по мнению самих чемпионок, программу и её исполнение пока сложно назвать идеальными. Такое заявление после победы сделала олимпийская чемпионка Мария Шурочкина.

«Думаю, что не всё идеально, но Татьяна Николаевна Покровская улыбалась, а этот критерий порой важнее всех оценок. Можно заметить, что с каждым разом наша программа становится немного, но быстрее. Темп будет расти и расти, что является отражением развития синхронного плавания», — приводит слова синхронистки ТАСС.

The superb Russian team chose to teach us some classic “Barynya” dancing en route to the gold medal in the Team Technical final. They are still undefeated 💯 in this event…outstanding! #FINAGwangju2019#Artisticswimmingpic.twitter.com/t8D8UH3Zyo — FINA (@fina1908) 16 июля 2019 г.

Тренер действительно не стала публично критиковать своих подопечных. А вот судейской коллегии от Покровской досталось. Специалист уверена в том, что арбитры оказались скупы на оценки.

«Разрыв в баллах мог быть и должен был быть больше! У китаянок было много ошибок. Да, наши тоже исполнили программу не очень чисто, но, в отличие от соперниц, старались делать элементы так, как надо, а не упрощали их. Тот же шпагат выполнили резко, а не вяло. У нас хорошие оценки, в первую очередь за элементы, но моё личное мнение, что они необъективны», — призналась Покровская.

При этом тренер подчеркнула, что чемпионская программа будет сохранена к Олимпиаде, однако претерпит небольшие изменения в сторону усложнения.

Большая мечта маленькой команды

Женская сборная России по водному поло продолжила беспроигрышную серию в рамках группового этапа ЧМ. В первом туре россиянки уверенно расправились с канадками, а в среду ожидаемо добились победы над хозяйками турнира.

Эта встреча вполне может лечь в основу сценария для художественного фильма, ведь опытным спортсменкам с солидным послужным списком в бассейне противостояли дебютантки. Южнокорейская сборная собрана из бывших пловчих и тренируется всего 1,5 месяца. В своём первом официальном матче с одной из сильнейших команд планеты — Венгрией — девушки потерпели поражение с рекордным счётом — 0:64.

В том, что и в матче со сборной России у скромных новичков нет никаких шансов, сомневаться не приходилось. На повестке дня стоял лишь один вопрос: сколько мячей из своих ворот достанут кореянки? Уже в первом периоде россиянки забили семь безответных мячей, во втором — девять, в третьем — ещё восемь и в заключительном четвёртом — шесть.

Однако кореянки набрались смелости и совершили настоящее чудо, осуществив свою мечту. Незадолго до финальной сирены Кём Дасын всё-таки отправила исторический первый мяч в ворота Евгении Головановой.

Это событие стало для кореянок сродни победе — не скрывая эмоций, девушки плакали от счастья. А после признались, что уже поставили перед собой новую задачу.

«Конечно, мы заплакали. Это был такой сильный момент для всех нас. Играли весь матч с мыслью о голе. Теперь он забит... Хотим в матче с Канадой забросить ещё больше», — цитирует ватерполистку Ханну Юн РИА Новости.

А для сборной России поединок с кореянками стал отличным подспорьем перед предстоящей встречей с венгерками. Об этом журналистам рассказал главный тренер отечественных ватерполисток Андрей Белофастов.

«Мы за этим рекордом в 64 мяча не гнались. Такой задачи у нас точно не было. Это совершенно ни к чему. Мы даже специально провели тренировку перед матчем так, чтобы девчонки играли против кореянок, будучи под нагрузкой. Получилась хорошая тренировка», — отметил специалист.

Первые после Китая

Продолжилась же медальная поступь российских спортсменов серебряным выступлением прыгунов в воду Юлии Тимошининой и Сергея Назина на 10-метровой вышке и трёхметровом трамплине.

Также по теме Историческое золото синхронистов и первая олимпийская квота в прыжках: итоги четвёртого дня ЧМ по водным видам спорта На чемпионате мира по водным видам спорта завершился четвёртый соревновательный день. В копилку сборной России добавилась ещё одна...

По суммарному количеству баллов (390.05) отечественные атлеты уступили лишь представителям Китая Шань Линь и Цзянь Яну, которые набрали 416.65 очка. Третье место заняли американцы Катрина Янг и Эндрю Капобьянко (357.60).

«Очень хочу поблагодарить всех тренеров, специалистов, врачей, массажистов, которые с нами работали на протяжении всего этого времени. Они занимались очень тяжёлым трудом. Нам проще — оттренировались три часа и всё. А они возились с нами, восстанавливали, лечили, утешали, поднимали настроение. Не передать, как много для нас сделали. Поэтому просто огромное им всем спасибо», — приводит слова Тимошининой «Р-Спорт».

А вот в индивидуальных соревнованиях в прыжках с вышки Юлии не удалось даже выйти в полуфинал, как и другой россиянке Анне Чуйнышеной, что стало неприятной неожиданностью.

Не удалось отечественным представителям завоевать медали и в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. Лучшим из россиян стал Кирилл Абросимов, занявший 19-е место и отставший от одержавшего победу немца Флориана Веллброка на минуту.

Таким образом, ни Абросимов, ни Евгений Дратцев не сумели получить олимпийские лицензии. Дополнительную возможность сделать это они получат на чемпионате Европы и специальном отборочном турнире на ОИ-2020 в Токио.

Резюмируя, после пяти соревновательных дней Россия с семью наградами, четыре из которых золотые, занимает второе место в медальном зачёте турнира и уступает лишь Китаю. Спортсмены из Поднебесной завоевали уже 12 медалей (9 — золотых).