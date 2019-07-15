Историческое золото синхронистов и первая олимпийская квота в прыжках: итоги четвёртого дня ЧМ по водным видам спорта

На чемпионате мира по водным видам спорта завершился четвёртый соревновательный день. В копилку сборной России добавилась ещё одна золотая медаль в синхронном плавании. Её за выступления в технической программе завоевал смешанный дуэт Александр Мальцев — Майя Гурбанбердиева. Ранее в этой дисциплине россияне никогда не побеждали на мировом первенстве. Серебряными призёрами стали Виктор Минибаев и Александр Бондарь, уступившие только китайскому дуэту в синхронных прыжках с вышки.

Долгожданное золото

Хотя российские синхронисты уже давно собирают всё золото на международных соревнованиях любого уровня, есть в этом виде спорта одна дисциплина, в которой самая высокая вершина россиянами ещё не была покорена. С 2015 года на чемпионатах мира соревнуются смешанные дуэты мужчин и женщин, и состязания в технической программе регулярно выигрывали представители других стран.

Но на чемпионате мира в Кванджу российские спортсмены смогли добиться желаемого. Ещё в квалификации российский дуэт Александр Мальцев — Майя Гурбанбердиева, сформированный к прошлогоднему чемпионату Европы, показал лучший результат, обойдя предыдущих победителей Джорджо Минизини и Манилу Фламини из Италии. Но то были только предварительные выступления, которые на розыгрыш медалей никак не влияют.

В финале россияне ещё больше впечатлили судей своим экспрессивным танго на воде. Мальцев и Гурбанбердиева набрали 92,0749 балла. Минизини и Фламини тоже сделали шаг вперёд на полбалла, но этого им не хватило для защиты титула.

Бронзовая медаль досталась японцам Ацуси Абэ и Юми Адати — для будущих хозяев Олимпиады эта медаль стала первой в соревнованиях смешанных дуэтов. Они оставили на четвёртом месте американцев Наталью Вегу и 40-летнего Билла Мэя, который известен своей активной борьбой за признание микста.

Возможно, той дисциплиной, которая позволит другим странам выиграть хоть что-то в синхронном плавании, станут соревнования акробатических групп. В этом виде программы медали чемпионатов мира разыгрывались впервые, и сборная России их пропускала — тренеры пока ждут, когда соревнования приживутся, а их правила будут доработаны. Не выступали и традиционно сильные команды из Японии и Китая.

Отсутствие россиянок позволило Украине выиграть первое в своей истории золото в синхронном плавании. Серебро досталось итальянским девушкам, а бронза — испанкам, в составе которых выступала Она Карбонель. Спортсменка завоевала 22-ю награду чемпионатов мира и стала самой успешной синхронисткой в истории по этому показателю, обойдя Наталью Ищенко. При этом в её коллекции всего одна золотая медаль, а у россиянки — 19.

До двух финалов состоялись отборочные соревнования в произвольной программе солисток. Вместо Светланы Колесниченко в этот раз выступала Светлана Ромашина, которая борется за свой 20-й титул чемпионки мира. В финале, который пройдёт 17 июля, у неё будут отличные шансы. В квалификации за своё выступление под «Кармен» она набрала почти на три балла больше, чем ближайшие соперницы.

She is back and ruling 🇷🇺 @Roma66ka leads the qualifying session of this morning! Check out the full list of #ArtisticSwimming athletes who will fight for the title after tomorrow at 19.00 pm (local time) on #FINApp!

Watch it on #FINAtv 💻 https://t.co/bEozhdEu2l#FINAGwangju2019pic.twitter.com/M3Pu1dWASU — FINA (@fina1908) 15 июля 2019 г.

Несбывшаяся надежда

В бассейне для прыжков в воду были разыграны два комплекта наград и шесть лицензий на Олимпийские игры. Сначала девушки соревновались в синхронных прыжках с трёхметровой вышки, а затем свои навыки продемонстрировали мужские пары.

Два года назад Кристине Ильиных удалось вместе с Надеждой Бажиной выиграть бронзу. Бажина с тех пор завершила карьеру, и новой партнёршей стала Мария Полякова, показавшая в Кванджу 23-й результат в индивидуальных прыжках с однометрового трамплина.

Россиянок сложно было назвать явными претендентками на медали. В течение сезона они не были призёрами этапов Мировой серии, а в предварительных прыжках набрали седьмую сумму баллов. Но в финале Ильиных и Полякова завершили серию обязательных прыжков на третьем месте.

К сожалению, следующий прыжок — на 2,5 оборота вперёд с винтом — отбросил их на седьмое место, но отставание было совсем некритичным. В последней попытке Ильиных и Полякова прекрасно выполнили прыжок в 2,5 оборота назад согнувшись, в котором их превзошли только непобедимые китаянки Ши Тинмао и Вань Хань.

Но финального рывка хватило только для того, чтобы занять четвёртое место и всё-таки остаться без медалей. Отставание от бронзовых призёров из Мексики составило всего 2,1 балла. Полякова уверена, что на мнение судей повлияли не самые удачные выступления в квалификации.

«Обычно третий прыжок у нас получается легко, но на этот раз не задался с самого утра. Зато хорошо получился заключительный. Два балла, которые мы уступили мексиканкам, — это на самом деле вопрос одной судейской оценки. Если бы кто-то поставил нам на полбалла выше, мы вполне могли бы быть на пьедестале. С другой стороны, мне кажется, что, если спортсмен немножечко промахнулся в более ранней программе, судьи делают выводы и уже начинают судить не так щедро. Тем более что мексиканки молодцы — очень хорошо собрались на финальное выступление», — сказала Полякова РИА Новости.

Законное серебро

Между тем от Виктора Минибаева и Александра Бондаря болельщики ожидали положительного результата. Они являлись действующими вице-чемпионами мира в прыжках с вышки, да и в Мировой серии ни разу не сходили с пьедестала почёта. Наш дуэт планировал показать такую же по сложности программу, что и китайцы Чэнь Айсэнь и Ян Хао, выигравшие золото на прошлом чемпионате мира.

Борьба двух лучших пар мира была плотной вплоть до четвёртого раунда, в котором прыгуны исполняли прыжки в 3,5 оборота назад. Минибаев и Бондарь с прыжком не справились и даже на некоторое время пропустили вперёд британцев Тома Дэйли и Мэтью Ли, которые набрали столько же баллов, сколько и китайцы. Россиянам пришлось позабыть о победе и бороться только за серебро.

К счастью, лучшие коэффициенты за два оставшихся прыжка позволяли подняться на второе место при условии, что ошибок больше не будет. Чисто прыгнув 4,5 оборона вперёд, Минибаев и Бондарь вернулись на второе место и вскоре стали серебряными призёрами. Заодно они первыми из россиян выиграли путёвки на Олимпийские игры. В остальных видах синхронных прыжков их придётся добирать в следующем году на Кубке мира. Для Бондаря олимпийская лицензия оказалась даже более значимой, чем медаль чемпионата мира.

«В Будапеште на ЧМ-2017 мы были в чуть более хорошей форме, как мне показалось. Сейчас мы чуточку не дошли до этого состояния. Тогда я радовался серебряной медали, сейчас же больше всего счастлив, что есть олимпийская лицензия. Как камень с плеч упал! Теперь можно спокойно готовиться к Олимпийским играм и ни о чём не думать», — сказал спортсмен после соревнований.

В медальном зачёте соревнований по прыжкам в воду сборная России поднялась на второе место. Лидируют китайские спортсмены, выигравшие все семь разыгранных золотых медалей. В общей турнирной таблице россияне тоже вторые благодаря выступлению синхронистов.