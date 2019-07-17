Рекордный титул Ромашиной и победный дубль 13-летних китаянок: итоги шестого дня ЧМ по водным видам спорта

Россиянка Светлана Ромашина установила рекорд по количеству побед на чемпионатах мира по водным видам спорта, став самой титулованной синхронисткой в истории. На соревнованиях в Кванджу она выиграла свою 20-ю золотую медаль, показав лучший результат в произвольной программе солисток. При этом она также планирует выступить с произвольным номером в дуэте со Светланой Колесниченко. В шестой день турнира золото и серебро в прыжках в воду на женской вышке завоевали 13-летние китаянки Чэнь Юйсы и Лю Вэй. В мужских прыжках с трёхметрового трамплина россияне Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов пробились в финальный раунд.

Юбилейное золото Ромашиной

Россиянка Светлана Ромашина официально стала самой титулованной синхронисткой в истории этого вида спорта. Если на олимпийских турнирах она делит лидерство со своими соотечественницами Натальей Ищенко и Анастасией Давыдовой, которые выиграли по пять золотых медалей, то рекорд по количеству побед на чемпионатах мира теперь единолично принадлежит ей.

Очередной, уже 20-й по счёту, титул спортсменка из Москвы завоевала в произвольной программе солисток. Ромашина выступила под музыку из оперы «Кармен», решив пойти против моды на эксперименты со звуковым сопровождением. За своё выступление спортсменка получила 97,1333 балла, улучшив свой же результат в квалификации. Ромашина призналась, что ей не сразу удалось убедить тренеров в том, что она удачно выбрала программу.

«Долго выбирали образ и пошли от обратного — все делают под популярную музыку сейчас, а мы решили зайти с другого конца, вернуться к классике. У меня до этого были зажигательные образы, такие как Мэрилин Монро, программа на музыку из «Красотки». Поняли, что нужно двигаться в этом направлении, и вспомнили «Кармен». Она тоже роковая красотка», — цитирует Ромашину РИА Новости.

По словам спортсменки, сначала программа не слишком вдохновила тренера национальной команды Татьяну Покровскую.

«Она сказала, что нужно больше соблазнять, улыбаться. Но потом я получила комплимент — она сказала, что я её «убила» взглядом, и я поняла, что будем «убивать» всех дальше», — добавила Ромашина.

Российская спортсменка выиграла больше двух с половиной баллов у испанки Оны Карбонель, для которой это серебро стало 23-й наградой на чемпионатах мира и восьмой в соревнованиях солисток. Бронзовым призёром стала японка Юкико Инуи, которая ранее уже занимала третье место в технической программе.

Fifth at the World’s in 2013 and 2015, fourth in 2017 but today she finally made the podium in the Solo Free. Well done, Japan’s Yukiko Inui! Gold to Russia's Svetlana Romashina and silver to Ona Carbonell of Spain.

💻 https://t.co/bEozhdW5qV#Artisticswimming#FINAGwangju2019pic.twitter.com/lIEuqaWvNz — FINA (@fina1908) 17 июля 2019 г.

Став 20-кратной чемпионкой мира, Ромашина побила достижение Натальи Ищенко, выигравшей своё последнее золото в 2015 году. При этом у нынешней рекордсменки есть все шансы завоевать ещё один титул — она вместе со Светланой Колесниченко будет бороться за победу в произвольном выступлении дуэтов, финал которого пройдёт 18 июля.

В среду, 17 числа, состоялась квалификация групп в произвольной программе. Российские синхронистки и в этом виде будут претендовать на золото: они на два балла обогнали китайских спортсменок и на 3,8 очка — сборную Украины.

Лицензии от Шлейхера и Кузнецова

Российские прыгуны в воду завоевали ещё две лицензии для участия в Олимпийских играх в Токио. Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов принесли команде квоты в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина, пробившись в финал чемпионата мира.

Первым барьером для россиян стал предварительный раунд, в котором каждому спортсмену нужно было не только показать свою программу, но и терпеливо дождаться попыток остальных 56 участников. Шлейхер некоторое время располагался на третьем месте, но в итоге прошёл дальше с пятым результатом. Кузнецов набрал 12-ю сумму баллов.

В полуфинале Шлейхер дважды ошибался на прыжках, в результате чего даже откатился на 13-е место. Однако в заключительных трёх раундах молодой спортсмен уже не давал сбоев, а отличное исполнение самого сложного прыжка — два с половиной оборота вперёд с тремя винтами — вернуло его на пятую позицию. Кузнецов выбрал более простую программу и прошёл в финал с девятым результатом.

We present you the 12 finalists of the Men's 3m Springboard! Check it out and see if your fave diver will be in the final! 😉

Well done guys! 💪💪💦👏👏👏#FINAGwangju2019pic.twitter.com/vITLd7r6qR — FINA (@fina1908) 17 июля 2019 г.

Помимо россиян только спортсмены из Китая и США смогли застолбить за собой по две путёвки на Олимпиаду в этой дисциплине. При этом спортсмены из Поднебесной Се Сыи и Цао Юань, выигравшие вместе золото в синхронных прыжках, вышли в финал с двумя лучшими оценками.

После мужчин в бассейн пришли девушки, чтобы разыграть медали в прыжках с вышки. Россиянки до этой стадии не добрались — Анна Чуйнышена и Елена Тимошинина заняли 30-е и 31-е места в квалификации.

Впервые за шесть лет победа досталась китайской спортсменке. 13-летняя Чэнь Юйсы только за два прыжка получила от судей оценки ниже девяти баллов. В итоге она на 60 с лишним очков обошла свою соотечественницу Лю Вэй, которая тоже выступила на чемпионате мира в возрасте 13 лет. Третье место неожиданно заняла американка Дилейни Шнелл, никогда раньше не выигрывавшая медалей на крупных международных стартах.

Кстати, китаянки не стали самыми молодыми призёрами турниров такого уровня — в 1991 году золото в прыжках с вышки выиграла 12-летняя Фу Минся, только начинавшая свою легендарную карьеру.

13 years old and already on top of the 🌏. China’s Chen Yuxi was in a league of her own as she captured gold in the Women’s 10m Platform. Completing a Chinese double, another 13-year old, Lu Wei took the silver. #Diving#FINAGwangju2019pic.twitter.com/Sq2N6Xns2y — FINA (@fina1908) 17 июля 2019 г.

Четвёртый заплыв без наград

В плавании на открытой воде российские спортсмены снова потерпели неудачу. Утром у девушек состоялся заплыв на 5 км. Чемпионка страны на этой дистанции Мария Новикова провела гонку в основной группе и почти всё время плыла неподалёку от лидеров, но на последнем круге её оттеснили назад. В итоге она финишировала лишь 20-й. Две позиции ей уступила Валерия Ермакова, с самого старта оказавшаяся за пределами второй десятки.

Золото выиграла бразильянка Ана Марсела Кунья, которая до этого три раза побеждала на дистанции в пять раз длиннее. Несколько раз она брала на себя бремя лидерства, пока её соперницей не осталась одна француженка Орели Мюллер, ставшая героиней скандала в гонке на 10 км. Кунья мощно спуртовала на финише и выиграла у неё одну секунду. Третье место поделили американка Ханна Мур и немка Леони Бек.

После заплыва тренерский штаб сборной России объявил состав на эстафету, которая состоится 18 июля. В команду вошли Анастасия Басалдук, Кирилл Абросимов, Валерия Ермакова и Денис Адеев. На следующий день состоятся заплывы на 25 км, где выступят Мария Новикова, Софья Колесникова, Евгений Дратцев и Кирилл Беляев.