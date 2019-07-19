Седьмое золото синхронистов, серебро в плавании и разговоры о допинге: итоги восьмого дня ЧМ по водным видам спорта

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу завершился восьмой соревновательный день. Российские синхронистки одержали ещё одну победу, завоевав золото в произвольной программе среди групп. Для самой опытной участницы Аллы Шишкиной этот титул стал 13-м за карьеру. Кирилл Беляев выиграл серебряную медаль в заплыве на 25 км, уступив победителю всего 0,3 секунды. А китайские прыгуны в воду получили 11-е золото подряд, в то время как Александр Бондарь завоевал путёвку на Олимпиаду в Токио.

Групповая победа

Рекорды в синхронном плавании могут бить не только Светлана Ромашина, ставшая на нынешнем чемпионате мира 21-кратной чемпионкой, и испанка Она Карбонель, завоевавшая за карьеру 23 награды различного достоинства. Если брать в расчёт только соревнования среди групп, то в них нет равных Алле Шишкиной. С этого дня в её коллекции уже десять золотых медалей помимо трёх в комбинации.

Ещё одну победу вместе с подругами по команде Шишкина одержала в произвольных выступлениях. Российские синхронистки показали программу под названием «Шаманы», с которой выигрывали соревнования последние несколько месяцев. В финале судьи оценили номер на 98 баллов — таким щедрым жюри ещё не было на этом первенстве.

Proof that lightning can strike twice in the same place. A repeat of the podium in Budapest was the outcome in the Team Free competition. Congratulations to Russia, China and Ukraine 🥇🥈🥉. #FINAGwangju2019#ArtisticSwimmingpic.twitter.com/xitNPDYQK5 — FINA (@fina1908) 19 июля 2019 г.

Победа принесла первый титул чемпионке мира Варваре Субботиной, выступавшей в прошлом году в дуэте со Светланой Колесниченко. Анастасия Архиповская, Марина Голядкина, Вероника Калинина и Полина Комар выиграли второе золото в карьере. Мария Шурочкина и Влада Чигирёва стали победительницами в десятый раз. После выступления Чигирёва рассказала, что к нынешней произвольной программе россиянки уже не вернутся.

«Мы отправили «Шаманов» в мир иной. Первое, что мы осознали: сами мы живы. Каждый раз мы идём как в последний бой с этой программой, она самая сложная в мире. И сейчас, когда сделали её на соревнованиях в последний раз, попрощались с программой, из нас вырвался такой крик! Нас, кстати, организаторы попросили нашаманить так, чтобы завтра не было тайфуна, который тут обещают», — сказала Чигирёва РИА Новости.

Для сборной России победа в группах стала седьмой на этом чемпионате мира. Рекорд для одного турнира составляет восемь золотых медалей, он был установлен четыре года назад в Казани. 20 июля он может пасть — в этот день состоятся финалы в комбинации и произвольной программе смешанных дуэтов. В обеих дисциплинах российские синхронисты показали лучшие результаты в квалификации.

Долгожданная медаль

Тайфун, который упоминала синхронистка Чигирёва, едва не стал проблемой для пловцов в открытой воде, которые разыгрывали последние комплекты наград. Их соревнования закрывались мужским и женским заплывами на 25 км — самую протяжённую дистанцию в программе. Синоптики прогнозировали на пятницу сильный ветер и обильный дождь, из-за которых победители могли быть определены по итогам трёх часов. Однако утром погода была ещё приемлемой, и розыгрыш медалей прошёл в штатном режиме.

Последний день состязаний всё-таки принёс сборной России первую медаль в этой категории. Кирилл Беляев, неожиданно выигравший серебро на последнем чемпионате Европы в этой дисциплине, на протяжении всей дистанции плыл вместе с действующим чемпионом мира Алексом Раймоном из Франции. 21-летний спортсмен хорошо держал темп фаворита, но перед финишем немного ошибся с позицией. Раймон одержал победу, а Беляев уступил ему всего 0,3 секунды. После гонки россиянин посетовал на то, что ему дольше всех пришлось ждать своего заплыва.

«Тяжело было готовиться. Все партнёры уже проплыли, у всех свои эмоции, переживания, а у меня старт в последний день. Но ничего, базу заложили хорошую, спасибо моему тренеру. Я рад, что удалось завоевать медаль, хотя психологически долго ждать своей дистанции непросто. Было ощущение, что смогу выиграть, но позиционно француз лучше отработал, и когда финишировали, уже знал, что я второй. Нужно было чуть больше мне отсидеться. Извлеку из этого урок. Был бы первым — может быть, и почувствовал бы себя героем, но сейчас только второй», — цитирует Беляева РИА Новости.

The endurance Kings and Queens were in action for the Open Water 25k races. The women’s race saw a familiar face take the gold and the men’s… well, just see for yourselves! All the action live! 💻 https://t.co/bEozhdW5qV#Openwater#FINAGwangju2019pic.twitter.com/60bc9f5Evq — FINA (@fina1908) 19 июля 2019 г.

Шестое место в мужском заплыве занял Евгений Дратцев, выигравший два года назад бронзу. От призовой тройки его отделили всего десять секунд. Победу у женщин одержала бразильянка Ана Марсела Кунья, недавно ставшая чемпионкой на дистанции 5 км. Она выиграла заплыв на 25 км в четвёртый раз, повторив рекорд голландки Эдит ван Дейк. Софья Колесникова уступила победительнице 4,5 минуты и заняла 11-е место. Анастасия Басалдук не доплыла до финиша.

Серебро Беляева стало лучшим результатом для сборной России с 2011 года. На последних трёх чемпионатах мира пловцы в открытой воде выиграли только две бронзовые медали. При этом впервые россиянам не удалось получить доступ на Олимпийские игры с тех пор, как он стал разыгрываться на подобных соревнованиях. Возможность завоевать по одной квоте на 10-километровые заплывы будет только в следующем году на отборе в японской Фукуоке.

Китайское превосходство

В прыжках в воду это был предпоследний день соревнований. Начинался он с предварительного раунда в мужских прыжках с вышки, в котором вместе с выходом в финал разыгрывались путёвки на Олимпийские игры.

Счастливый билет в оба направления получил Александр Бондарь. Серебряный призёр этого чемпионата мира в синхронных прыжках показал в первом раунде пятый результат, а в полуфинале из-за нескольких неудачных попыток занял десятое место. Игорь Мялин, побеждавший в Кванджу на Универсиаде-2015, стал 14-м и не смог пробиться в финал, который пройдёт 20 июля.

#DIVING - Men 10m Platform.

This will be the last final of the diving competitions.

It is tomorrow (Sat, 8:45 PM Local time) and we have 12 divers ready to dream for a medal! pic.twitter.com/ozWy58CR5F — FINA (@fina1908) 19 июля 2019 г.

Вечером состоялся розыгрыш медалей в женских прыжках с трёхметрового трамплина, в котором россиянки не принимали участия. Елена Черных выбыла ещё накануне на стадии полуфинала. Вновь состязания закончились триумфом китайских спортсменок.

Ши Тинмао, не проигрывающая в этой дисциплине с 2015 года, всего один раз от судей получила оценку ниже восьми баллов. С каждым следующим прыжком она только наращивала отрыв от подруги по команде Ван Хань, занявшей в итоге второе место. Другие участницы пытались обойти китаянок за счёт сложности программы, но такая тактика позволила австралийке Мэддисон Кини надеяться лишь на бронзу.

A 🎩-trick of gold medals in the 3m Springboard for the unstoppable Shi Tingmao of China, who won in Kazan in 2015 and Budapest two years ago. A legend in the sport of diving 👏.#FINAGwangju2019#Divingpic.twitter.com/ZjOK26qDKm — FINA (@fina1908) 19 июля 2019 г.

Для Китая эта победа стала 11-й на текущем чемпионате мира. Никогда ещё одной стране не удавалось выиграть столько соревнований в рамках одного турнира. При этом в олимпийских дисциплинах спортсмены из Поднебесной идут со стопроцентным результатом — ко всем золотым медалям в личных состязаниях они добавляли серебряные.

Medal table after Day 8🥇🥈🥉



Ana Marcela CUNHA did it, and became four-times world champion in Women's 25km!



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Страсти вокруг допинга

Скоро состязания в синхронном плавании и прыжках в воду закончатся и уступят место плаванию в бассейне, где будут разыграны 42 комплекта наград. Редко такие крупные соревнования, как чемпионат мира, обходятся без разговоров о допинге, которыми подогревается интерес болельщиков.

В этот раз антигероем стал китайский пловец на длинные и средние дистанции Сунь Ян. Год назад с ним произошёл странный инцидент во время внесоревновательного допинг-контроля. Британские журналисты сообщили, что трёхкратный олимпийский чемпион якобы разбил молотком пробирку со сданной кровью и отказался предоставлять мочу на проверку. Сторона спортсмена опровергла обвинения, а Международная федерация плавания (FINA) провела закрытое слушание, по итогам которого заявила, что Сунь Ян не нарушил антидопинговых правил.

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История на этом не закончилась — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласилось с выводами FINA и подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Уже во время чемпионата мира в Кванджу стало известно, что слушания пройдут в сентябре этого года. Одновременно с этим австралийские журналисты получили доступ к отчёту по делу Сунь Яна. Из него стало известно, что спортсмен действительно совершил действия, в которых его обвиняли в прессе, однако при этом сама процедура допинг-контроля была проведена не по правилам и поэтому признана недействительной.

В плавательном мире на Сунь Яна теперь оказывают непомерное давление, так как раньше он уже был замешан в допинговой истории. В 2014 году спортсмен отбыл трёхмесячную дисквалификацию за триметазидин по решению Ассоциации плавания Китая. О том, что к одному из сильнейших пловцов планеты были применены санкции, стало известно только после его возвращения спорт, что вызвало у экспертов определённые подозрения, в том числе со стороны WADA.

Во время Олимпийских игр 2016 года австралийский пловец Мак Хортон обвинил Сунь Яна в том, что он брызгал водой в лицо во время тренировки, и назвал китайского пловца «допинговым обманщиком», что спровоцировало скандал. Отношения между спортсменами до сих пор остаются натянутыми, и в Кванджу организаторам пришлось разводить их по разным дорожкам во время тренировочных заплывов.

Также обстановку накануне плавательного турнира накалила американская спортсменка Лилли Кинг, известная не только своими многочисленными победами в плавании брассом, но и громкими комментариями по поводу допинга. Ранее она заявила, что на чемпионате мира выступят спортсмены, которые принимают запрещённые вещества, и выразила сожаление по этому поводу. При этом Кинг не назвала конкретных имён, однако такой комментарий последовал после вопроса о Сунь Яне.