Серебро в эстафете, скандал на награждении и возвращение чемпионата в Казань: итоги 10-го дня ЧМ по водным видам спорта

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу стартовал розыгрыш медалей в плавании. Первый же день принёс сборной России серебро в мужской эстафете 4×100 м вольным стилем, которое завоевали Владислав Гринёв, Владимир Морозов, Климент Колесников, Евгений Рылов и Андрей Минаков, плывший в квалификации. Помимо этого, главными событиями дня стали скандал на церемонии награждения победителей заплыва на 400 метров у мужчин, первое поражение американки Кэти Ледеки и присуждение Казани права во второй раз провести ЧМ по водным видам спорта — в 2025 году.

Серебряное начало

В первый же день розыгрыша медалей чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу сборная России пополнила свою копилку. В эстафете 4 × 100 м вольным стилем отечественные пловцы стали серебряными призёрами, уступив только действующим чемпионам мира из команды США.

В утренних заплывах тренерский штаб сборной России решил провести эксперимент — квартет спортсменов наполовину состоял из специалистов по плаванию на спине. К открытию этого сезона Владиславу Гринёву и Андрею Минакову присоединились Климент Колесников, испытывавший недавно проблемы со здоровьем, и Евгений Рылов. Первый опыт оказался удачным — россияне отобрались с третьим временем, заодно выиграв квоту на Олимпиаду в Токио.

В финале Минакова сменил опытный Владимир Морозов, а у сборной США в качестве финишёра вышел Натан Эдриан. В январе этого года у 30-летнего спортсмена был обнаружен рак, однако он успел пройти курс лечения и вернуться в спорт на самый высокий уровень.

Начиная со второго этапа, борьбу за золото вели только россияне и американцы. Колесников передал эстафету Рылову вторым, и чемпион мира в плавании на спине едва не догнал тут же Эдриана, показав просто феноменальный старт. Но американскому пловцу лучше далась вторая половина дистанции, и с его помощью США не только выиграли золото, но и побили рекорд соревнований.

Sterling performance by the USA in the Men’s 4x100m Freestyle winning gold with a new Championship Record time of 3:09.06. Russia came in second and Australia won the bronze just ahead of Italy. All the action live on 💻 https://t.co/bEozhdW5qV#FINAGwangju2019#Swimming#FINApic.twitter.com/FTcWPQj8pU — FINA (@fina1908) 21 июля 2019 г.

Россияне заняли второе место, выиграв третье серебро с тех пор, как в 2003 году команда во главе с Александром Поповым одержала единственную победу. Рылов показал второе время среди всех участников на отдельном этапе, что является особым поводом для гордости. При этом в личном заплыве он стартовать не планирует, так как прошёл отбор только в плавании на спине.

Протест против Сунь Яна

Не обошёлся первый день плавательных гонок и без крупного скандала, который был связан с заплывом на 400 м вольным стилем. Всё внимание болельщиков в этой дисциплине было приковано к соперничеству между Сунь Яном и Маком Хортоном. Олимпийский чемпион из Китая в последнее время превратился в главного антагониста спорта из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, и именно австралиец чаще других обвинял соперника в нечестной борьбе. Им же обоим и предстояло разыграть золото и серебро на 400-метровке.

В финале раннее лидерство захватил литовец Данас Рапшис, но Сунь Ян вышел на первое место к отметке в 200 м. Он так и финишировал в одиночестве, в то время как Хортон после заключительного поворота вырвал серебро в споре с итальянцем Габриэле Детти. Сунь Ян в рекордный четвёртый раз подряд стал чемпионом на дистанции 400 м и оказался третьим пловцом, выигравшим десять золотых медалей в личных заплывах. До него этого добивались только Майкл Фелпс и Райан Лохте.

A flying start of the swimming competition in Gwangju with China’s Sun Yang winning the first gold medal in the Men’s 400m Freestyle! All the action live on 💻 https://t.co/bEozhdW5qV#FINAGwangju2019#Swimming#FINApic.twitter.com/BNmN6zJuSH — FINA (@fina1908) 21 июля 2019 г.

Победа атлета, на которого Всемирное антидопинговое агентство подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд, сильно расстроила Хортона. Он отказался поздравлять Сунь Яна и стоять с ним на пьедестале почёта даже во время исполнения гимна Китая. Во время последующих протокольных процедур австралиец держался подчёркнуто в стороне от своего соперника.

MACK'S SILENT PROTEST 😳



Mack Horton just finished second to Sun Yang. He refused to stand on the same podium.



MORE news and incredible pictures here 👉 https://t.co/0KNztaLzzl#FINAGwangju2019#Swimming#FINApic.twitter.com/e3NTcSeRXd — FOX SPORTS Australia (@FOXSportsAUS) 21 июля 2019 г.

Что касается российских пловцов, то они в финале не участвовали, хотя были к этому очень близки. Александр Красных показал в квалификации девятый результат, и ему не хватило всего лишь 0,31 секунды, чтобы пройти дальше. Дебютант чемпионатов мира Мартин Малютин занял 11-е место. За последние десять лет россияне и близко не подходили к таким показателям.

Два россиянина в финале баттерфляя

У россиян никогда не складывались отношения со спринтерским баттерфляем. Только Евгению Коротышкину ещё в 2003 году удавалось выиграть бронзу, и с тех пор никто из соотечественников не доходил даже до полуфинала. Но в этом сезоне ситуация резко изменилась. К вершинам рейтинга в этой неолимпийской дисциплине подобрались Олег Костин и Андрей Жилкин. И если от первого можно было ожидать такой прыти после бронзы на прошлогоднем чемпионате Европы, то скачок второго стал для многих сюрпризом.

На ЧМ они приехали доказывать, что могут как минимум дойти до финала, а там уже надеяться на удачу. В предварительных заплывах Костин показал третье время, уступив 0,17 секунды рекордсмену мира украинцу Андрею Говорову и обладателю семи золотых медалей прошлого первенства планеты Калебу Дресселу из США. Жилкин же стал седьмым.

В полуфиналах ставки поднялись, и Дрессел уже прямо озвучил заявку на победу, побив рекорд соревнований, десять лет принадлежавший Милораду Чавичу из Сербии. Между американцем и Костиным в этот раз помимо Говорова вклинился бразилец Николас Сантос, мечтающий в 39 лет разменять два серебра прошлых соревнований на долгожданное золото. При этом россиянин улучшил своё время до 22,88 секунды, едва не побив свой же рекорд страны. Жилкин тоже отобрался в финал, но уже с восьмым временем.

Мировой рекорд Пити

В плавании на 100 м брассом у мужчин главным действующим лицом остаётся британец Адам Пити. Для него победа без очередного мирового рекорда может считаться неполноценной. Перед соревнованиями в Кванджу он уже четыре раза улучшал достижение Кэмерона ван дер Бурга из ЮАР, сбросив с него больше секунды.

То, что Пити опять побьёт рекорд мира, стало понятно ещё в предварительных заплывах. Он проплыл дистанцию за 57,59 секунды — обычным спортсменам такое время не покорялось даже в финалах. Остальные участники пытались выплыть из 59 секунд, и многим это не удавалось. В их числе были и россияне — бронзовый призёр прошлого ЧМ Кирилл Пригода и главный фаворит на двухсотметровке Антон Чупков. Они заняли девятое и десятое место, и обоим нужно было поднажать, чтобы в вечерней сессии не остановиться на полуфинале.

С выходом в финал россияне всё-таки справились. Пускай секунд, достойных медалей, показать снова не удалось, Чупков и Пригода с седьмым и восьмым временем прошли дальше. Пити же сделал то, что от него все ожидали — первым в истории выплыл из 57 секунд. Он зафиксировал результат 56,88 секунды, выиграв почти две секунды у нового рекордсмена Азии Янь Цзыбэя из Китая. Судьба золота в стометровом брассе предрешена, но в розыгрыше остаются две другие медали.

Поражение Ледекки

В женских соревнованиях главным событием дня стало первое поражение американки Кэти Ледеки, королевы длинных дистанций в плавании вольным стилем. В заплывах на 400, 800 и 1500 м она всегда побеждала с 2012 года, став за это время пятикратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира, заодно побив 14 мировых рекордов.

Её победная серия продолжалась до тех пор, пока в элиту мирового плавания не ворвалась 18-летняя Ариарн Титмус из Австралии. Она имеет все те лучшие качества, которые приносили Ледекки золото, а также обладает отличным финишным рывком, без которого американка спокойно обгоняла замедлившихся от усталости соперниц.

Хотя пловчиха из США выиграла предварительный заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем, в финале её привычный план создать задел к последнему бассейну не сработал. Титмус тщательно преследовала Ледеки и в решающий момент вырвалась у неё из-за спины, отпраздновав сенсационную победу, свидетелями которой были и две россиянки.

Legendary duel between Australia’s Ariarne Titmus and Katie Ledecky of USA in the Women’s 400m Freestyle! Titmus overtaking Ledecky with only a few meters to go, winning in 3:58.76. All the action live on 💻 https://t.co/bEozhdW5qV#FINAGwangju2019#Swimming#FINApic.twitter.com/xknw7yMLxH — FINA (@fina1908) 21 июля 2019 г.

Впервые в истории в финал 400-метровки пробились сразу две отечественные пловчихи. Вероника Андрусенко (в девичестве Попова) и Анна Егорова прошли в финал с шестым и восьмым результатами и в итоге заняли два последних места, что пока является лучшим показателем российских девушек на чемпионате мира в Кванджу.

Женские неудачи

В остальных женских дисциплинах россиянки выступили скромнее. В эстафете 4 × 100 м Дарья Устинова, Мария Каменева, Софья Лобова и Арина Опёнышева показали девятое время на предварительной стадии. От участия в финале их отделили всего 0,39 секунды. Утешением для девушек стали лицензия на Олимпиаду в Токио и тот факт, что спортсменки из России шесть лет не занимали таких позиций на чемпионатах мира. В финале победу одержала сборная Австралии, побившая рекорд соревнований.

В плавании на 100 м баттерфляем Светлана Чимрова сначала заняла 13-е место в предварительном раунде, затем улучшила своё время в полуфинале, но не настолько, чтобы остаться в борьбе за медали. Для 23-летней пловчихи такой результат стал шагом назад — два года назад она заняла седьмое место, и на неё можно было спокойно положиться в комплексной эстафете.

Наконец, в комплексном плавании на 200 м Виктория Белякова стала только 20-й, не пройдя даже в полуфинал. Бывшая россиянка Мария Уголькова, представляющая Швейцарию, заняла девятое место по итогам дня. Венгерка Катинка Хоссу в обоих заплывах оказывалась на голову выше всех соперниц, так что её восьмую победу на чемпионатах мира можно считать делом времени.

Казань вновь примет ЧМ

Своеобразным победителем очередного соревновательного дня также стала Казань. Международная федерация плавания объявила, что столица Татарстана примет у себя чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году, спустя десять лет после того, как город уже организовывал подобные состязания.

Решение о предоставлении Казани такого права было принято бюро FINA единогласно. Пока что детали российской заявки держатся в секрете, но уже известно, что соревнования по плаванию могут вновь пройти на футбольном стадионе «Казань-Арена», что поможет повысить их посещаемость.

Казань может провести ЧМ по водным видам спорта и в 2023 году, если Катар, который должен организовать турнир, согласится поменяться датами. Также столица Татарстана будет претендовать на то, чтобы принять чемпионат Европы по плаванию на открытой воде в 2021 году и несколько соревнований объединённого ЧЕ.