«Казань Арена» может принять соревнования по плаванию на ЧМ по водным видам спорта 2025 года

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Соревнования по плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта могут пройти на футбольном стадионе «Казань Арена».
«Казань Арена» может принять соревнования по плаванию на ЧМ по водным видам спорта 2025 года
  • РИА Новости

По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, которые передаёт ТАСС, вопрос проведения соревнований по плаванию на стадионе предстоит обсудить с  Международной федерацией плавания (FINA).

Он отметил, что среди вариантов для проведения заплывов также рассматриваются Центральный стадион, «Татнефть Арена», центр «Экспо», а также не исключено строительство нового объекта.

Казань в 2015 году уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Тогда соревнования пловцов прошли в бассейне, возведённом на поле «Казань Арены».

Ранее стало известно, что ЧМ по водным видам спорта 2025 года пройдёт в Казани.

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