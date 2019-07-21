«Казань Арена» может принять соревнования по плаванию на ЧМ по водным видам спорта 2025 года

Соревнования по плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта могут пройти на футбольном стадионе «Казань Арена».

По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, которые передаёт ТАСС, вопрос проведения соревнований по плаванию на стадионе предстоит обсудить с Международной федерацией плавания (FINA).

Он отметил, что среди вариантов для проведения заплывов также рассматриваются Центральный стадион, «Татнефть Арена», центр «Экспо», а также не исключено строительство нового объекта.

Казань в 2015 году уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Тогда соревнования пловцов прошли в бассейне, возведённом на поле «Казань Арены».

Ранее стало известно, что ЧМ по водным видам спорта 2025 года пройдёт в Казани.