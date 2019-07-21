«Казань Арена» может принять соревнования по плаванию на ЧМ по водным видам спорта 2025 года
- РИА Новости
По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, которые передаёт ТАСС, вопрос проведения соревнований по плаванию на стадионе предстоит обсудить с Международной федерацией плавания (FINA).
Он отметил, что среди вариантов для проведения заплывов также рассматриваются Центральный стадион, «Татнефть Арена», центр «Экспо», а также не исключено строительство нового объекта.
Казань в 2015 году уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Тогда соревнования пловцов прошли в бассейне, возведённом на поле «Казань Арены».
Ранее стало известно, что ЧМ по водным видам спорта 2025 года пройдёт в Казани.