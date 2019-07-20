Золотой финиш синхронисток и бронза на десятиметровой вышке: итоги девятого дня ЧМ по водным видам спорта

Российские синхронистки одержали ещё одну победу, завоевав золото в комбинированной программе среди групп. Помимо этого, золото досталось смешанному дуэту из России Майя Гурбанбердиева — Александр Мальцев. Кроме того, завершилась программа прыжкового турнира. Представители Китая забрали 12 из 13 разыгрываемых золотых медалей, а бронза на десятиметровой вышке досталась россиянину Александру Бондарю.

С высоко поднятой головой

Сборная России по синхронному плаванию закрыла соревнования в своей дисциплине, как и подобает непобедимому чемпиону: забрала заслуженное золото и покорила соперников техникой и исполнением.

На этот раз равных россиянкам не нашлось в комбинированной программе. Анастасия Архиповская, Майя Дорошко, Михаэла Каланча, Полина Комар, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Варвара Субботина безукоризненно исполнили «Половецкие пляски» и, набрав 98 баллов, оставили позади себя китаянок и украинок.

Очередному триумфу отечественных синхронисток не помешал даже штрафной балл за нарушение регламента предварительных соревнований. Композиция, выбранная тренерским штабом, оказалась длиннее, чем позволяют правила. Таким образом, за два дня до финала команде пришлось не только подстраиваться под новый темп музыки, но и довести до совершенства изменённую программу.

Однако, по признанию самих синхронисток, подобные эксперименты пошли на пользу команде и расширили репертуар сборной России.

«Из комбинированной программы мы после предварительных убрали связку, концовку. У нас теперь две версии этой программы: режиссёрская и сокращённая», — цитирует двукратную олимпийскую чемпионку Аллу Шишкину РИА Новости.

При этом на репетицию укороченной версии «Половецких плясок» было выделено всего несколько часов. Об этом журналистам рассказала Марина Голядкина, подчеркнувшая, что, несмотря на сжатые сроки, работа была выполнена без погрешностей.

«Конечно же, это непросто. Вначале ты долго и скрупулёзно отрабатываешь одно, а потом вдруг вносишь изменения уже по ходу важного турнира. Надо каждой из нас отдать должное, что мы это всё смогли сделать. Здорово, если никто не заметил, что в итоге пропало. Старались избежать потери сложности в программе. Накануне мы повторили нужную часть два раза под музыку и перед стартом сделали ещё один прогон», — приводит слова Голядкиной ТАСС.

Золотое достижение Мальцева

Ещё одно золото в синхронном плавании досталось смешанному дуэту Майя Гурбанбердиева — Александр Мальцев. Российские синхронисты исполнили полюбившуюся зрителям произвольную программу «Стиляги» и, набрав в общей сумме 92,9667 балла, оставили позади итальянцев Манилу Фламини и Джорджо Минизини (91,8333), а также японцев Ацуси Абэ и Юми Адати (90,4000).

Во второй раз поднявшись на высшую ступень пьедестала нынешнего ЧМ, Мальцев стал самым титулованным мужчиной в истории синхронного плавания. На его счету теперь четыре золотые и две серебряные медали мировых первенств. При этом, по словам самого рекордсмена, останавливаться на достигнутом он не намерен.

«О подобных результатах я не думаю, для меня главное не только баллы, но и качество самого выступления. Хочется доносить образ программы и всячески развивать нашу дисциплину, привлекая мальчиков в этот вид спорта. Почивать на лаврах не для меня», — цитирует Мальцева ТАСС.

Heading to the World Championships title! 🌍

🥇 Mayya Gurbanderdieva / Aleksandr Maltsev 🇷🇺

🥈 Manila Flamini / Giorgio Minisini 🇮🇹

🥉 Yumi Adachi / Atsishi Abe 🇯🇵

CONGRATS super DUETS!! #FINAGwangju2019#FINAworldspic.twitter.com/Oibis1OOUM — FINA (@fina1908) 20 июля 2019 г.

Кроме того, синхронист продолжает активно продвигать вопрос возможного включения соревнований смешанных дуэтов в олимпийскую программу: Международная федерация плавания может предложить их в качестве одной из дисциплин для Игр 2024 года.

«Микст-дуэты — один из самых интересных видов программы, аналог парного фигурного катания и танцев на льду. Мне кажется, было бы логичным сделать мужское и женское соло и смешанные дуэты, как в фигурном катании. Это по всем параметрам вписывается в принципы МОК, у нас гендерное равенство в спорте, миксты возникают и в других видах спорта, так что надеемся на положительное решение», — заявил самый титулованный синхронист мира.

Таким образом, сборная России по синхронному плаванию завоевала медали во всех видах программы, где принимала участие. На счету отечественной команды девять золотых медалей ЧМ, исключением стали лишь хайлайты — на них российские спортсменки заявляться не стали.

Китай без гарантированной медали

Прыгуны Ян Хао и Чан Яни добровольно снялись с финала синхронных смешанных прыжков в воду с трёхметрового трамплина.

Такое решение было принято в интересах двукратного чемпиона мира Ян Хао, который изъявил желание сосредоточиться на индивидуальном выступлении на десятиметровой вышке.

Таким образом, сборная Китая осознанно отказалась от медальной гегемонии в прыжковых дисциплинах. Ведь если бы Ян и Чан приняли участие в финале и одержали бы там победу, Китай забрал бы себе все 13 разыгрываемых на ЧМ наград.

К слову, подобное достижение уже есть в арсенале прыгунов из КНР. Так, в 2011 году на домашнем первенстве мира в Шанхае китайцы не отдали соперникам ни одного первого места и забрали 11 золотых медалей на трамплине.

В отсутствии лидеров верхняя строчка пьедестала досталась австралийцам Мэддисон Кини и Мэттью Картеру. Серебро у канадцев Дженнифер Абель и Франсуа Имбо-Дюлака, третьими стали немцы Тина Пунцель и Лу Массенберг.

Nerve racking drama in the 3m Mixed Synchro final as Australia’s Matthew Carter and Maddison Keeney win the gold medal by 0,78 points ahead of Francois Imbeau-Dulac and Jennifer Abel of Canada. All the action live on 💻 https://t.co/bEozhdW5qV. #FINAGwangju2019#Diving#FINApic.twitter.com/EgtlewlBrL — FINA (@fina1908) 20 июля 2019 г.

Что касается российского дуэта, Кристина Ильиных и Сергей Назин продолжили неутешительную для сборной России статистику. С 2015 года, с момента введения данной дисциплины в программу ЧМ, россияне ни разу не финишировали с наградами. Нынешний итог отечественной пары также далёк от призов — десятое место.

При этом, по словам самих спортсменов, дуэт изначально не позиционировал себя в лидерах.

«Мы совсем не удивились результату. У нас мало что получилось, но это не отсутствие мастерства, а лишь нехватка соревновательной практики. Впервые мы прыгали только на чемпионате России, где одержали победу, но для чемпионата мира этого маловато», — цитирует Назина ТАСС.

Кроме того, по словам российских прыгунов, отказ Яна и Чана положительно сказался на соревновательном духе.

«Публике стало интереснее, потому что за первое место наконец развернулась борьба. Может, для интереса и сделали, чтобы болельщики были в тонусе. Это их решение, они имеют на него право», — рассказала Ильиных.

Бронза с золотым отливом

Впрочем, план Ян Хао сработал лишь наполовину. Двукратный чемпион мира, пропустивший утренний микст, смог добраться до пьедестала по итогам десятиметровой вышки, но довольствовался лишь вторым местом, и это несмотря на то, что за один из прыжков он получил десятки единогласно от всех членов жюри.

Золото досталось его соотечественнику Ян Цзяни — он отметился идеальным исполнением самого сложного прыжка в мире с коэффициентом 4,1. Повторить подобное на данный момент не по силам ни одному из участников континентального первенства.

Однако и для России соревнования по прыжкам завершились на мажорной ноте. Впервые за 12 лет представитель национальной сборной завершил выступление с наградой. Вслед за непобедимыми и безукоризненными китайцами на пьедестале почёта расположился Александр Бондарь. Его бронза стала первой наградой россиян с 2007 года, последняя до сегодняшнего дня медаль — за Глебом Гальпериным и его золотом Мельбурна.

Aleksandr Bondar of Russia did all he could in the men’s 10m Platform final! Brave effort but the Chinese refused to budge and Bondar settled for bronze. All the action live on 💻 https://t.co/bEozhdW5qV. #FINAGwangju2019#Diving#FINApic.twitter.com/wvxVEZFieh — FINA (@fina1908) 20 июля 2019 г.

Таким образом, Бондарь принёс России четвёртую медаль прыжкового турнира. Ранее вместе с Виктором Минибаевым он принёс в копилку сборной серебро в синхронных прыжках.

Ещё две серебряные награды были завоёваны в неолимпийских микст-дисциплинах: Минибаев и Екатерина Беляева стали вице-чемпионами мира на десятиметровой вышке, Сергей Назин и Юлия Тимошинина показали второй результат в командном турнире.