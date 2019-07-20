Тренер оценила выступление сборной России по прыжкам в воду на ЧМ

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Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева дала оценку выступлению национальной команды на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Тренер оценила выступление сборной России по прыжкам в воду на ЧМ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«План был — три медали, желательно в олимпийских видах, но не менее важным было завоевание лицензий. По моему плану их должно было быть шесть, получилось — четыре», — приводит слова Моисеевой ТАСС.

Она отметила, что рассчитывала на завоевание олимпийских лицензий в прыжках с вышки у мужчин и в прыжках с трёхметрового трамплина у женщин.

На чемпионате мира в Кванджу россияне завоевали три серебряные награды и одну бронзовую.

Ранее сообщалось, что Александр Бондарь выиграл бронзу ЧМ в прыжках в воду с вышки.

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