Тренер оценила выступление сборной России по прыжкам в воду на ЧМ

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева дала оценку выступлению национальной команды на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

«План был — три медали, желательно в олимпийских видах, но не менее важным было завоевание лицензий. По моему плану их должно было быть шесть, получилось — четыре», — приводит слова Моисеевой ТАСС.

Она отметила, что рассчитывала на завоевание олимпийских лицензий в прыжках с вышки у мужчин и в прыжках с трёхметрового трамплина у женщин.

На чемпионате мира в Кванджу россияне завоевали три серебряные награды и одну бронзовую.

Ранее сообщалось, что Александр Бондарь выиграл бронзу ЧМ в прыжках в воду с вышки.