Тренер оценила выступление сборной России по прыжкам в воду на ЧМ
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- РИА Новости
«План был — три медали, желательно в олимпийских видах, но не менее важным было завоевание лицензий. По моему плану их должно было быть шесть, получилось — четыре», — приводит слова Моисеевой ТАСС.
Она отметила, что рассчитывала на завоевание олимпийских лицензий в прыжках с вышки у мужчин и в прыжках с трёхметрового трамплина у женщин.
На чемпионате мира в Кванджу россияне завоевали три серебряные награды и одну бронзовую.
Ранее сообщалось, что Александр Бондарь выиграл бронзу ЧМ в прыжках в воду с вышки.