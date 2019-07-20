Российские синхронистки завоевали золото ЧМ в комбинированной программе
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- РИА Новости
Выступление с композицией «Половецкие пляски» принесло россиянкам 98 баллов. Вторыми стали представительницы Китая (96,5667). Бронзовые медали достались спортсменкам с Украины (94,5333).
В составе российской команды выступали Анастасия Архиповская, Майя Дорошко, Михаэла Каланча, Полина Комар, Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Влада Чигирёва, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Варвара Субботина.
Ранее синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото в произвольной программе на ЧМ.