Российские синхронистки завоевали золото ЧМ в комбинированной программе

Команда России по синхронному плаванию завоевала золотые медали чемпионата мира по водным видам спорта, победив в комбинированной программе.

©Александр Вильф

РИА Новости

Выступление с композицией «Половецкие пляски» принесло россиянкам 98 баллов. Вторыми стали представительницы Китая (96,5667). Бронзовые медали достались спортсменкам с Украины (94,5333). В составе российской команды выступали Анастасия Архиповская, Майя Дорошко, Михаэла Каланча, Полина Комар, Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Влада Чигирёва, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Варвара Субботина. Ранее синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото в произвольной программе на ЧМ.