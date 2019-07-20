Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото в произвольной программе на ЧМ
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- РИА Новости
Российские спортсмены за своё выступление получили от судей 92,9667 балла.
Вторыми стали представители Италии с результатом 91,8333 балла. Замкнули тройку призёров японцы (90,4000 балла).
Это уже второе золото Гурбанбердиевой и Мальцева на этом ЧМ. До этого они первенствовали в технической программе.
Ранее сообщалось, что российские синхронистки завоевали золото ЧМ в произвольной программе в группах.