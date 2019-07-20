Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото в произвольной программе на ЧМ

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Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев заняли первое место в произвольной программе в соревнованиях по синхронному плаванию среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото в произвольной программе на ЧМ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Российские спортсмены за своё выступление получили от судей 92,9667 балла.

Вторыми стали представители Италии с результатом 91,8333 балла. Замкнули тройку призёров японцы (90,4000 балла).

Это уже второе золото Гурбанбердиевой и Мальцева на этом ЧМ. До этого они первенствовали в технической программе.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки завоевали золото ЧМ в произвольной программе в группах.

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