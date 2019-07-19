Российские синхронистки завоевали золото ЧМ в произвольной программе в группах

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Сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в технической программе на групповых соревнованиях чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Российские синхронистки завоевали золото ЧМ в произвольной программе в группах
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По итогам своего выступления российская команда в составе Влады Чигирёвой, Марии Шурочкиной, Варвары Субботиной, Анастасии Архиповской, Аллы Шишкиной, Вероники Калининой, Марины Голядкиной и Полины Комар набрала 98,0000 балла.

Второе место заняли представительницы Китая — 96,0333 балла. Тройку призёров замкнула сборная Украины — 94,3667 балла.

Ранее сообщалось, что синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли произвольную программу на ЧМ.

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