Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу на ЧМ

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Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в произвольной программе на соревнованиях по синхронному плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу на ЧМ
  • РИА Новости

Российские спортсменки набрали 97,500 балла.

Вторыми стали китаянки, а замкнули тройку лучших представительницы Украины.

Ранее Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории ЧМ.

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