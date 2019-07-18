Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу на ЧМ
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в произвольной программе на соревнованиях по синхронному плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
- РИА Новости
Российские спортсменки набрали 97,500 балла.
Вторыми стали китаянки, а замкнули тройку лучших представительницы Украины.
Ранее Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории ЧМ.
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