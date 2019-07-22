Двукратная чемпионка ОИ Кинг оценила поступок австралийского пловца Хортона на ЧМ
- Reuters
«Мы все были в ожидании церемонии награждения, чтобы увидеть, что случится. Это было круто. Когда мы зашли в столовую, Хортон проследовал за нами, и все присутствующие аплодировали ему», — цитирует Кинг The Guardian.
По её мнению, очень хорошо, что все спортсмены решили поддержать Хортона.
Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что Юлия Ефимова с лучшим результатом в плавании на дистанции 100 м брассом вышла в финал ЧМ.