Двукратная чемпионка ОИ Кинг оценила поступок австралийского пловца Хортона на ЧМ

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Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Лилли Кинг похвалила австралийца Мака Хортона за отказ подниматься на подиум для награждения на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу вместе с одержавшим победу китайцем Сунь Яном, который замешан в допинговом скандале.
Двукратная чемпионка ОИ Кинг оценила поступок австралийского пловца Хортона на ЧМ
  • Reuters

«Мы все были в ожидании церемонии награждения, чтобы увидеть, что случится. Это было круто. Когда мы зашли в столовую, Хортон проследовал за нами, и все присутствующие аплодировали ему», — цитирует Кинг The Guardian.

По её мнению, очень хорошо, что все спортсмены решили поддержать Хортона. 

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Юлия Ефимова с лучшим результатом в плавании на дистанции 100 м брассом вышла в финал ЧМ.

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