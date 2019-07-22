Двукратная чемпионка ОИ Кинг оценила поступок австралийского пловца Хортона на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Лилли Кинг похвалила австралийца Мака Хортона за отказ подниматься на подиум для награждения на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу вместе с одержавшим победу китайцем Сунь Яном, который замешан в допинговом скандале.

«Мы все были в ожидании церемонии награждения, чтобы увидеть, что случится. Это было круто. Когда мы зашли в столовую, Хортон проследовал за нами, и все присутствующие аплодировали ему», — цитирует Кинг The Guardian.

По её мнению, очень хорошо, что все спортсмены решили поддержать Хортона.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Юлия Ефимова с лучшим результатом в плавании на дистанции 100 м брассом вышла в финал ЧМ.