Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
  • © Konstantin Kokoshkin/Russian Look
  • globallookpress.com

«Мы считаем, что подобные действия являются неправомочными. Однако, помимо юридической стороны дела, есть вопрос атмосферы, которую две стороны пытаются сформировать. Произошедшее её отравляет. Японской стороне нужно задать вопрос, кому это идёт на пользу. Точно не двусторонним отношениям и самому Токио», — заявила Захарова на еженедельном брифинге.

Ранее заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов дал комментарий в связи с обозначением Южных Курил как части территории Японии.

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