Климов заявил, что Россия может направить ноту в связи с обозначением Курил на сайте ОИ-2020

Заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов дал комментарий в связи с обозначением Южных Курил как части территории Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года.

«В таких случаях МИД должен отреагировать. Понятно, зачем это делается, но, к сожалению для всех, этот процесс будет неизбежно продолжаться, поскольку японские политики должны демонстрировать населению Японии, что они по-прежнему придерживаются точки зрения, что это их территория. Наша задача не усиливать конфронтацию между государствами, а создавать такую атмосферу, при который любые вопросы могли бы быть решены в политико-правовой плоскости», — приводит слова Климова «РБК».

Ранее на сайте Олимпийских игр — 2020 российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы) были отмечены как территория Японии.

Ранее сообщалось, что Журова призвала МИД разобраться с обозначением Южных Курил территорией Японии на сайте ОИ-2020.