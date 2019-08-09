Климов заявил, что Россия может направить ноту в связи с обозначением Курил на сайте ОИ-2020

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Заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов дал комментарий в связи с обозначением Южных Курил как части территории Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года.
Климов заявил, что Россия может направить ноту в связи с обозначением Курил на сайте ОИ-2020
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«В таких случаях МИД должен отреагировать. Понятно, зачем это делается, но, к сожалению для всех, этот процесс будет неизбежно продолжаться, поскольку японские политики должны демонстрировать населению Японии, что они по-прежнему придерживаются точки зрения, что это их территория. Наша задача не усиливать конфронтацию между государствами, а создавать такую атмосферу, при который любые вопросы могли бы быть решены в политико-правовой плоскости», — приводит слова Климова «РБК».

Ранее на сайте Олимпийских игр — 2020 российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы) были отмечены как территория Японии.

Ранее сообщалось, что Журова призвала МИД разобраться с обозначением Южных Курил территорией Японии на сайте ОИ-2020.

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