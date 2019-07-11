«Победа российского спорта»: CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном запрете на посещение Олимпийских игр вице-премьером России Виталием Мутко. Вердикт вынесли спустя полтора года после подачи апелляции. Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил значимость такого решения для репутации российского спорта. Сам Мутко заявил, что удовлетворён вердиктом суда.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на его пожизненное отстранение от участия в любой деятельности, связанной с Олимпийскими играми. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) было признанно незаконным.

«Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение, принятое исполкомом МОК 5 декабря 2017 года, аннулируется», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте CAS.

Сам Мутко заявил, что удовлетворён итогами разбирательства. При этом в МОК подчеркнули, что за организацией остаётся право выносить решения по допуску определённых лиц до участия в конкретных соревнованиях, проводимых под эгидой комитета.

«Мы принимаем к сведению решение CAS, которое касается исключительно формального вопроса о санкционной власти МОК в отношении лиц, не причастных к олимпийскому движению», — приводит текст пресс-релиза комитета ТАСС.

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Стоит отметить, что МОК имеет право обжаловать решение CAS в Верховном суде Швейцарии в том случае, если посчитает, что в ходе рассмотрения апелляции были допущены процессуальные нарушения.

5 декабря 2017 года Мутко был пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Поводом для этого послужили итоги расследования, проведённого комиссией под руководством Самуэля Шмида, которой было поручено доказать наличие государственной программы по систематическому употреблению запрещённых препаратов российскими спортсменами во время Олимпиады 2014 года в Сочи. При этом комиссия МОК не нашла доказательств прямого участия Мутко в махинациях с допингом на ОИ-2014 в Сочи. Его отстранили из-за того, что он на тот момент возглавлял Министерство спорта России.

Тогда же Мутко пришлось временно покинуть пост главы Российского футбольного союза, а также пост главы оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года из-за давления со стороны ФИФА.

Сам политик полностью отрицал не только свою вину, но и наличие организованной на государственном уровне системы. В конце декабря 2017 года он подал иск в CAS. По словам спортивного юриста Артёма Пацова, представлявшего его интересы, несмотря на то, что суду понадобилось полтора года на рассмотрение дела, окончательное решение было вынесено заочно.

«По поводу заседания ничего не могу сказать, так как его не было. Наши коллеги из CAS изучили документы и выяснили, что нет смысла его проводить, так как незаконность решения МОК была установлена по документам», — отметил адвокат.

«Логичное завершение борьбы за невиновность»

В России положительно отреагировали на данный вердикт. Так, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что организация «с уважением» отнеслась к решению CAS. В свою очередь, почётный президент ОКР Александр Жуков отметил значимость вердикта для всего отечественного спорта и его репутации в мире.

«Это очень важное и положительное для нас решение, оно подтверждает, что никакой господдержки допинга в России не существовало, о чём мы всегда говорили. Я крайне рад, что CAS встал на ту же позицию. Обвинения в наличии госпрограммы всегда были голословны, это были лживые утверждения Григория Родченкова, который сам организовал эту систему», — заявил Жуков.

Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв поздравил Мутко с положительным окончанием дела.

«Мы знаем Мутко как хорошего организатора и спортивного функционера, и сейчас он занимает высокий пост в правительстве России. Виталию Леонтьевичу свойственно бороться. И то, что сейчас произошло, на самом деле, это логичное завершение его большой и кропотливой борьбы», — цитирует чиновника РИА Новости

Он также подчеркнул, что заключение арбитражного суда подтверждает невиновность России, а также призвал политика подать ответный иск на возмещение моральной компенсации.

«Но самое главное: то, что CAS принял решение удовлетворить его ходатайство, является серьёзной победой не только Виталия Леонтьевича, но и всего российского спорта. Потому что признаются не только его права как гражданина России, но и то, что те нарушения, в которых всех нас обвиняли, на самом деле безосновательны. Если все требования Мутко удовлетворены, значит, нет состава преступления. А он понёс наказание, существенные моральные издержки и потратил немало нервов», — заключил Свищёв.

В свою очередь, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил вклад Мутко в развитие российского спорта.

«Я рад, что справедливость восторжествовала. Да, такие как Мутко всегда будут неугодны, куда удобнее использовать безынициативных, беззубых и управляемых «профессионалов. Вклад, который он сделал в развитие российского спорта, его преданность делу и эффективность его работы в спорте переоценить невозможно», — сказал функционер.