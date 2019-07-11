МОК отреагировал на решение CAS по апелляции Мутко

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции бывшего министра спорта, а ныне вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр и участие в них в любом качестве.

«МОК принимает к сведению решение CAS, которое касается исключительно формального вопроса о санкционной власти МОК в отношении лиц, не причастных к олимпийскому движению», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

При этом в сообщении говорится, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпиад.

Мутко получил от Международного олимпийского комитета пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр 5 декабря 2017 года. При этом комиссия МОК не нашла доказательств прямого участия Мутко в махинациях с допингом на ОИ-2014 в Сочи.

Впоследствии вице-премьер России подал апелляцию в CAS.

Ранее CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ.