МОК отреагировал на решение CAS по апелляции Мутко

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции бывшего министра спорта, а ныне вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр и участие в них в любом качестве.
МОК отреагировал на решение CAS по апелляции Мутко
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«МОК принимает к сведению решение CAS, которое касается исключительно формального вопроса о санкционной власти МОК в отношении лиц, не причастных к олимпийскому движению», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

При этом в сообщении говорится, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпиад.

Мутко получил от Международного олимпийского комитета пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр 5 декабря 2017 года. При этом комиссия МОК не нашла доказательств прямого участия Мутко в махинациях с допингом на ОИ-2014 в Сочи. 

Впоследствии вице-премьер России подал апелляцию в CAS.

Ранее CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить