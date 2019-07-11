МОК отреагировал на решение CAS по апелляции Мутко
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- РИА Новости
«МОК принимает к сведению решение CAS, которое касается исключительно формального вопроса о санкционной власти МОК в отношении лиц, не причастных к олимпийскому движению», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.
При этом в сообщении говорится, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпиад.
Мутко получил от Международного олимпийского комитета пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр 5 декабря 2017 года. При этом комиссия МОК не нашла доказательств прямого участия Мутко в махинациях с допингом на ОИ-2014 в Сочи.
Впоследствии вице-премьер России подал апелляцию в CAS.
Ранее CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ.