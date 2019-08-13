«Удар по своим атлетам»: в России прокомментировали решение Украины не отправлять официальную делегацию на ЧМ по боксу

Украина не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Об этом заявил руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко. Ранее глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заверил, что украинские спортсмены будут представлены на турнире во всех категориях. Комментируя решение ФБУ, в Госдуме отметили, что такой шаг навредит непосредственно украинским боксёрам.

В сентябре в Екатеринбурге пройдёт юбилейный, 20-й чемпионат мира по боксу. На нём традиционно выступят почти все сильнейшие атлеты планеты, а российские спортсмены приложат все усилия, чтобы реабилитироваться за неудачу на турнире двухлетней давности. Тогда подопечные Эдуарда Кравцова взяли лишь по одному серебру и бронзе, повторив собственный антирекорд 1999 года.

Однако состав участников грядущего чемпионата мира может оказаться неполным. Накануне в пресс-службе Федерации бокса Украины сообщили, что не собираются посылать официальную делегацию в Екатеринбург.

«Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми и вторыми номерами национальной команды, точно принимать участие в (чемпионате мира на территории. — RT) России не будут», — цитирует «Интерфакс» руководителя пресс-службы ФБУ Александра Подаваленко.

Таким образом, чемпионат мира в России гарантированно пропустят как минимум четыре известных украинских боксёра, которые успешно выступили на Европейских играх 2019 года. Так, Александр Хижняк и Виктор Выхрист вернулись из Минска с золотыми медалями, а Николай Буценко и Евгений Барабанов завоевали серебро и бронзу соответственно.

При этом Подаваленко добавил, что остальные спортсмены смогут отправиться на первенство. Правда, для этого им будет необходимо самостоятельно оплатить поездку в Екатеринбург, а также взять на себя другие расходы.

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Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что сборная Украины подтвердила своё участие в соревнованиях, а её боксёры будут представлены во всех восьми весовых категориях.

«Не вижу причин, по которым у них могут возникнуть какие-то сложности с приездом в Россию. Это братский нам народ, а бокс нас объединяет», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Примечательно, что изначально на проведение чемпионата мира по боксу 2019 года претендовали пять стран, среди которых значились Россия и Украина. ФБУ была намерена пригласить всех сильнейших в Киев, а в качестве своего козыря в борьбе считала успешный опыт организации первенства континента 2017-го.

Стоит напомнить, что тот турнир запомнился инцидентом, в эпицентре которого оказалась российская делегация. Тогда боксёра Георгия Кушиташвили, двух тренеров, а также пресс-атташе Федерации Владу Романову, болельщиков и журналистов не пустили на территорию Украины, а затем депортировали на родину.

Как оказалось, причиной отказа во въезде стало «нарушение порядка въезда в Крым» и последующее за ним лишение права на посещение Украины на протяжении трёх лет. В качестве замены Кушиташвили в Харьков отправился Муслим Гаджимагомедов, а сам Георгий лишился не только права выступить на чемпионате Европы, но и потерял шансы принять участие в первенстве мира. Чтобы завоевать путёвку на турнир в Гамбурге, ему необходимо было дойти до финала.

За последние годы украинская сторона не раз призывала к бойкоту крупнейших соревнований, проходивших на территории России: достаточно вспомнить события вокруг чемпионата мира по футболу, а также Универсиады в Красноярске. Правда, в обоих случаях это не возымело эффекта, а мундиаль и вовсе получил исключительно восторженные отзывы как болельщиков, так и функционеров.

Кроме того, в 2018 году биатлонисты получили запрет на участие в этапе Кубка мира в Тюмени, а борцы — на первенстве Европы в Каспийске. И это при том, что многие изъявляли желание представить свою страну на турнирах, но так и не смогли этого сделать.

«Все, а прежде всего украинские спортсмены, устали от всевозможных политических катаклизмов. Это уже не первый случай, когда их выступление на территории России находится под угрозой. Неужели коллеги с Украины не понимают, кому они делают хуже? Атлет всю свою жизнь мечтает принимать участие в первенствах Европы и мира. Какая разница, какие отношения между государствами? Он обязан отстаивать честь своей страны на международных стартах. Таким решением руководство ФБУ делает хуже только своим боксёрам», — заявил RT депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв.

По его словам, предложение спортсменам отправиться в Россию за свой счёт является «полнейшей глупостью».

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«Отправить боксёров в Россию — не такие большие деньги. Билеты в Австралию были бы гораздо дороже. Местные спортсмены — одни из самых титулованных и знаменитых в мире. У них есть шанс достойно выступить на чемпионате и прославить свою державу. Отказ государства оплачивать это — удар по своей стране и атлетам», — заключил Свищёв.

Как признался экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе депутат Госдумы Николай Валуев, для него не стало сюрпризом решение не отправлять официальную делегацию в Екатеринбург.

«За последние годы Украины изгалялась так, что перестала кого-то чем-то удивлять. Достаточно вспомнить, что они сделали с русским языком. ФБУ не может думать о спортсменах, ведь там всё подчинено гротескному политическому процессу», — сказал RT Валуев.

Также он скептически отнёсся к перспективе, согласно которой украинцы смогут выступить на турнире за свой счёт.

«Определяющим фактором станет то, решатся ли украинские боксёры отправиться в Россию. Главное — не деньги и желание, а вопрос, что с ними будет дальше. Добровольная поездка, как они говорят, в страну-агрессор может автоматически поставить крест на карьере атлета», — заключил Валуев.