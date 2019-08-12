Украина не планирует отправлять официальную делегацию на ЧМ по боксу в России

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Украинские боксёры, которые отправятся на чемпионат мира в Екатеринбург, сделают это за свой собственный счёт.
Украина не планирует отправлять официальную делегацию на ЧМ по боксу в России
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«Члены национальной команды Украины, которые принимали участие на Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, — точно не примут участие на чемпионате в России не будут. Официальную делегацию Федерация бокса Украины на чемпионат мира в Екатеринбург отправлять не планирует», — цитирует руководителя пресс-службы Федерации бокса Украины Александра Подаваленко «Интерфакс-Украина».

Также представитель украинской стороны добавил, что Федерация не будет запрещать спортсменам ехать на турнир за свой счёт.

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