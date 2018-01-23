«ФИФА должна одёрнуть чиновника»: в России ответили на призыв главы МИД Украины бойкотировать ЧМ-2018

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство обсуждает с другими странами и фанатскими организациями возможность бойкота чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдёт в России. При этом самой украинской сборной это не коснётся — она не прошла отбор на турнир. О том, как в России ответили на провокационные заявления министра, — в материале RT.

Украинские власти работают над тем, чтобы путём бойкота сорвать проведение чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, с рядом стран и фанатских объединений ведутся переговоры, чтобы убедить их отказаться от приезда в Россию этим летом.

«Мы общаемся с разными федерациями, могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим и с различными группировками фанатов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или чётко высказывая свою позицию во время пребывания в России», — цитирует «Интерфакс-Украина» Климкина, выступавшего в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.

Украина и её сборная отказаться от участия в российском мундиале не может по объективным причинам: национальная команда не прошла отбор на турнир. Подопечные Андрея Шевченко заняли третье место в своей отборочной группе, пропустив вперёд Исландию и Хорватию. Украина лишилась возможности выступить на чемпионате мира в третий раз подряд.

Но ещё до того, как украинские футболисты окончательно упустили шанс сыграть в России, в их стране звучали призывы бойкотировать соревнования. Бывший игрок сборной СССР и киевского «Динамо» Василий Рац высказывал мнение, что если национальной команде удастся пройти квалификацию, то от завоёванной путёвки нужно отказаться, так как финальная часть турнира пройдёт в России.

«Если сборная Украины всё-таки попадёт на чемпионат мира, тогда стоит аргументированно отказаться от участия. Но сначала нужно квалифицироваться, а это будет очень непросто сделать. Существует вероятность бойкота ЧМ-2018 со стороны ряда сборных, из-за чего ФИФА может в срочном порядке перенести турнир в другую страну. Есть же много стран, которые имеют готовую инфраструктуру, им не потребуется много времени на подготовку к чемпионату», — заявлял в апреле прошлого года Рац.

Подобная риторика звучала со стороны как футбольных экспертов, так и официальных лиц, в том числе президента Украины Петра Порошенко. Призывать к бойкоту турнира он начал ещё в 2015 году, в качестве причины называя якобы присутствие российских войск на востоке страны.

Новые сообщения о бойкоте мирового футбольного форума вызвали недоумение в России. Депутат Государственной думы Михаил Дегтярёв заявил, что украинские болельщики будут приглашены в Россию.

«Заявление Климкина очень мелкокалиберное. Фанаты сами принимают решение, как, куда и в каком составе ехать. Мы ожидаем прибытия в Россию более 1,5 млн болельщиков из разных стран, включая страны Западной Европы и США. Больше всего гостей приедет из Латинской Америки», — цитирует Дегтярёва «Спорт-Экспресс».

По словам государственного служащего, Климкин выдаёт желаемое за действительное и ведёт диалог «со своим отражением в зеркале».

«Любителей футбола с Украины мы, конечно, приглашаем в Россию. Россия — гостеприимная страна. Мы всем будем рады. Чемпионат мира пройдёт на высоком организационном уровне, в соответствии со всеми требованиями безопасности и гостеприимства», — добавил Дегтярёв.

Аналогичного мнения придерживается и почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Экс-глава РФС считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна осудить заявление Климкина.

«Такое заявление можно расценить однозначно — как провокацию. Надеюсь, что оно найдёт отклик у ФИФА. Мне кажется, ФИФА должна одёрнуть этого политика и заявить, что не дело людям такого ранга, как министр иностранных дел, подстрекать к саботажу и прочим неблаговидным делам. ФИФА должна отреагировать. А мы констатируем, что неумным поступкам нет предела», — цитирует Колоскова «Р-Спорт».

У украинской стороны остаётся всего одна возможность для бойкота: отказаться от телетрансляций матчей. В декабре прошлого года Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) уже проигнорировала жеребьёвку мундиаля, не став показывать церемонию из московского Кремля. Однако об отказе транслировать сами игры речи пока не шло. Если это произойдёт, украинское телевидение может понести убытки, так как трансляции чемпионата мира по футболу имеют высокие рейтинги независимо от того, где проходит турнир и кто принимает в нём участие.