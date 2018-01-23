В Госдуме отреагировали на призыв МИД Украины к бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв отреагировал на призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина к бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Заявление Климкина очень мелкокалиберное. Болельщики сами принимают решение, как, куда и в каком составе ехать. Мы ожидаем прибытия в Россию более 1,5 млн болельщиков из разных стран, включая страны Западной Европы и США. Больше всего гостей приедет из Латинской Америки», — цитирует Дегтярёва «Спорт-Экспресс».

Депутат сказал, что будет рад видеть любителей футбола с Украины на ЧМ-2018.

«Павел Климкин, на мой взгляд, выдаёт желаемое за действительное. И, скорее всего, диалог он ведёт со своим отражением в зеркале. Любителей футбола с Украины мы, конечно, приглашаем в Россию. Россия — гостеприимная страна. Мы всем будем рады. Чемпионат мира пройдёт на высоком организационном уровне, в соответствии со всеми требованиями безопасности и гостеприимства», — сказал Дегтярёв.

Сборная Украины не прошла в финальную часть мирового первенства. Депутат заявил, что украинской стороне нужно уметь достойно проигрывать.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинская сторона ведёт переговоры с федерациями и организациями футбольных фанатов о возможности бойкота чемпионата мира.