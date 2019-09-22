Синдром Зеппельта: в ОКР ответили на сообщения о возможном отстранении России от участия в Олимпиаде-2020

В преддверии заседания исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) ряд СМИ сообщили, что России может грозить отстранение от Олимпиады-2020 из-за якобы имевших место манипуляций с базой данных московской лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Комментируя эти публикации, первую из которых сделал немецкий журналист Хайо Зеппельт, пресс-серкетарь ОКР Константин Выборнов назвал их слухами и призвал дождаться официальных заявлений на этот счёт. В свою очередь, в РУСАДА сообщили, что вопрос его соответствия статусу не будет поднят на заседании исполкома WADA, поскольку отдел расследований агентства ещё не направил официальный рапорт по итогам изучения базы данных московской лаборатории РУСАДА.

В понедельник, 23 сентября, в Токио пройдёт заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства. Незадолго до этого мероприятия в ряде западных СМИ вновь подняли тему допинга в России, а также заговорили о возможном отстранении отечественных спортсменов от Олимпиады-2020.

Комментируя эти публикации, пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов назвал слухами информацию об угрозе отстранения РФ от Игр-2020. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он призвал журналистов дождаться появления официальной информации по этому поводу.

«Мы слухи, информацию СМИ никогда не комментируем. Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», — подчеркнул Выборнов.

Первым с новой порцией обвинений выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт, неоднократно поднимавший эту тему и снявший о допинге в России несколько документальных фильмов. Он заявил, что WADA якобы подозревает РФ в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы организации в начале 2019 года в рамках исполнения одного из ключевых условий по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства.

Также по теме «Большой шаг к достижению главной цели»: как в России отреагировали на сохранение статуса соответствия РУСАДА Решение исполкома WADA не лишать РУСАДА статуса соответствия стало признанием работы антидопинговых законов на территории России. Об...

По словам Зеппельта, процесс признания деятельности РУСАДА не соответствующей кодексу WADA уже запущен, то есть организацию может ждать повторное отстранение (её функционал был существенно ограничен в 2015—2018 годах). Немецкий журналист сообщил, что комитет по соответствию WADA, проверяющий деятельность национальных антидопинговых агентств, в ближайшее время должен проинформировать исполком всемирного агентства.

В WADA эту информацию пока никак не комментировали. В РУСАДА же заверили, что на данный момент оснований для пересмотра статуса организации нет.

«Официального рапорта от отдела расследований в комитет по соответствию WADA ещё не поступало, поэтому на ближайшем исполкоме в Токио никаких рекомендаций о статусе РУСАДА от комитета заслушано не будет. Никаких официальных заявлений от всех причастных сторон не поступало», — заявила в интервью ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Передача базы данных московской лаборатории состоялась в январе 2019 года. Изначально от РУСАДА требовали завершить процедуру в декабре, но из-за технических проблем срок был ненадолго продлён. Сведения передали криминалистам WADA, которые должны были тщательно их проверить. РУСАДА поставили в известность, что, если в ходе следственных действий будут обнаружены следы взлома базы данных или фальсификации, новые санкции будут более суровыми по сравнению с предыдущими.

В мае 2019 года в агентстве отмечали «высокий процент аутентичности» данных и их практически полное соответствие копии, полученной от осведомителя в 2017 году. Частичное несоответствие данных WADA не посчитало признаком фальсификации.

Сообщалось, что предоставленные сведения могут указывать на нарушения антидопинговых правил в период до 2015 года и стать поводом для новых дисквалификаций спортсменов. В июне в WADA заявили, что под подозрения попали 298 спортсменов, а доказательная база по 43 из них была направлена в международные спортивные федерации, которым предстояло разобраться со вновь выявленными случаями. В частности, Международная федерация тяжёлой атлетики уже успела отстранить 12 российских штангистов именно на основании данных московской лаборатории.

Зеппельт не уточнил, какой характер могли носить «фальсификации», если у WADA ещё с 2017 года имелась копия данных, которая практически полностью была подтверждена после изъятия из московской лаборатории.

Несмотря на отсутствие официальной информации по данной теме, ряд изданий уже поспешили заявить о возможных далеко идущих последствиях для России. Так, The Telegraph и Associated Press со ссылкой на свои анонимные источники сообщили, что России может грозить отстранение от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Это связано с тем, что, согласно действующим правилам, наказание национального антидопингового агентства приводит к тому, что страна теряет право проводить у себя международные соревнования, а её спортсмены — участвовать в них, в том числе в Олимпийских играх. Об этих санкциях в случае выявленных случаев манипуляций с базой данных ранее предупреждал председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор.

В The Telegraph также сообщили, что вопрос об отстранении РУСАДА будет рассмотрен уже 23 сентября, не уточнив, однако, суть претензий к российской стороне. По информации журналистов, доказательства якобы имевших место манипуляций будут представлены в течение двух ближайших месяцев.