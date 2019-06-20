AIU получил от WADA около 110 тыс. файлов данных московской лаборатории

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Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) около 110 тыс. файлов данных из московской антидопинговой лаборатории.
AIU получил от WADA около 110 тыс. файлов данных московской лаборатории
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте AIU.

Отмечается, что в этих файлах — данные об образцах проб, проанализированных в лёгкой атлетике в период с 2012-го по август 2015 года.

Специалисты независимого органа, в свою очередь, приступают к анализу данных, после чего предоставят доклад совету Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Совет IAAF 9 июня принял решение не восстанавливать в правах ВФЛА.

При этом вопрос о восстановлении будет рассмотрен только после перепроверки данных допинг-проб московской антидопинговой лаборатории. Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Ранее IAAF отказала 17 российским легкоатлетам в получении нейтрального статуса.

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