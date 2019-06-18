IAAF отказала 17 российским легкоатлетам в получении нейтрального статуса

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала 17 российским спортсменам в допуске к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
IAAF отказала 17 российским легкоатлетам в получении нейтрального статуса
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что в допуске к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом было отказано: прыгунам в высоту Татьяне Ермаченковой и Матвею Руднику, ходоку Александре Бушковой, метателям диска Анастасии Витюговой и Александру Кириа, бегунам Кириллу Кирееву, Ильдару Надырову, Андрею Лукину, Алексею Завалию, Данилу Рослякову, Рудольфу Верховых, Савелию Савлукову и Артёму Денмухаметову, прыгунье в высоту Наталье Спиридоновой, а также Александре Скобел, Денису Лагутину и Екатерине Кропивко, специализирующимся на тройном прыжке.

В настоящее время право выступать на турнирах под эгидой IAAF под нейтральным флагом имеет 81 российский легкоатлет. Вместе с тем, в общей сложности более 50 заявок отечественных спортсменов на получение нейтрального статуса были отклонены.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) не допустит на Европейские игры 2019 года, которые пройдут в Минске, легкоатлетов без нейтрального статуса.

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