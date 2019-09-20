Источник: WADA подозревает Россию в подделке базы данных московской лаборатории
- Reuters
«Россия подозревается в манипулировании с базой данных московской лаборатории, предоставленных WADA в начале 2019 года. Комитет по соответствию проинформирует исполком WADA об этом на встрече в Токио на следующей неделе. Процедура несоблюдения Россией кодекса WADA уже запущена», — написал Зеппельт на своей странице в Twitter.
Российское антидопинговое агентство РУСАДА было восстановлено в правах после передачи данных московской антидопинговой лаборатории.
Ранее австрийская прокуратура сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева.