Источник: WADA подозревает Россию в подделке базы данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ставит под сомнение правдивость данных, предоставленных московской лабораторией.

«Россия подозревается в манипулировании с базой данных московской лаборатории, предоставленных WADA в начале 2019 года. Комитет по соответствию проинформирует исполком WADA об этом на встрече в Токио на следующей неделе. Процедура несоблюдения Россией кодекса WADA уже запущена», — написал Зеппельт на своей странице в Twitter.

Российское антидопинговое агентство РУСАДА было восстановлено в правах после передачи данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее австрийская прокуратура сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева.