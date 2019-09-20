Источник: WADA подозревает Россию в подделке базы данных московской лаборатории

Короткая ссылка
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ставит под сомнение правдивость данных, предоставленных московской лабораторией.
Источник: WADA подозревает Россию в подделке базы данных московской лаборатории
  • Reuters

«Россия подозревается в манипулировании с базой данных московской лаборатории, предоставленных WADA в начале 2019 года. Комитет по соответствию проинформирует исполком WADA об этом на встрече в Токио на следующей неделе. Процедура несоблюдения Россией кодекса WADA уже запущена», — написал Зеппельт на своей странице в Twitter.

Российское антидопинговое агентство РУСАДА было восстановлено в правах после передачи данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее австрийская прокуратура сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить