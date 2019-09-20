Австрийская прокуратура сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что австрийская прокуратура сняла обвинения с российских тренеров, специалистов и спортсменов, среди которых Антон Шипулин, Александр Логинов и Евгений Гараничев.
Австрийская прокуратура сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева
  • © Андрей Аносов/СБР
  • РИА Новости

«Практически все обвинения сняты. На днях мне пришла резолюция по каждому спортсмену и тренеру. В ней говорится о снятии обвинений в отношении нашей команды», — цитирует Драчёва ТАСС.

Накануне старта второго этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене сотрудники местной полиции предъявили ряду российских спортсменов обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

Среди подозреваемых, кроме Шипулина, Логинова и Гараничева, оказались Ирина Старых и Алексей Волков, тренер Александр Касперович, а также специалисты Артём Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов, Дмитрий Топычканов.

Ранее сообщалось, что Шипулин будет перечислять половину зарплаты в Госдуме ветеранам.

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