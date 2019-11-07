«Мы ожидаем анализа экспертов»: новый глава WADA Банька о санкциях в отношении российского спорта

В польском Катовице состоялась пресс-конференция по итогам трёхдневного заседания Всемирного антидопингового агентства (WADA). На нём в числе прочего обсуждалась ситуация вокруг несоответствия базы данных московской лаборатории информации WADA, а также были утверждены изменения, внесённые в антидопинговый кодекс. RT вёл прямую трансляцию.