«Нужны весомые доказательства»: в Минспорте прокомментировали слова главы РУСАДА о подмене проб

В Министерстве спорта России отреагировали на заявление руководителя РУСАДА Юрия Гануса о манипуляциях, которые якобы производились с переданной WADA базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По словам главы ведомства Павла Колобкова, для таких утверждений необходимы серьёзные доказательства. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что отечественные спортивные власти уже «направили детальные ответы» на все вопросы Всемирного антидопингового агентства.

В Министерстве спорта прокомментировали заявления главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.

«Для таких серьёзных обвинений нужны весомые основания. Выдвигая их, можно втянуть спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины», — приводит слова министра спорта Павла Колобкова ТАСС.

Он также подчеркнул, что российская сторона тесно сотрудничает с WADA, МОК и международными спортивными федерациями.

Также заявления Гануса прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши спортивные власти только что направили детальные ответы на вопросы WADA. На каждый вопрос был дан отдельный ответ, поэтому давайте дождёмся реакции на эти наши ответы. В настоящий момент не считаю возможным что-либо комментировать», — заявил Песков.

«Мы никак не связаны с базой данных»

23 сентября в WADA сообщили о наличии несоответствий между оригинальной базой данных московской лаборатории и её копией, переданной Всемирному агентству в 2017 году. По этому факту было инициировано расследование, по итогам которого РУСАДА может быть вновь лишено своего статуса, а отечественные спортсмены — права представлять свою страну на международных соревнованиях.

Генеральный директор РУСАДА заявил, что часть данных московской лаборатории была удалена.

«Если изменяют базы данных, то это должны быть не просто спортсмены, а люди, которых хотят скрыть даже ценой судьбы будущих атлетов. Откуда я могу знать, кто они? Мы никак не связаны с базой данных. Спрашивайте у Павла Колобкова про виновных», — заявил Ганус изданию «Спорт день за днём».

По его словам, изменения в базу данных были внесены не несколько лет назад, а за несколько месяцев до передачи сведений в WADA.

«Когда я увидел документы WADA, то был просто в шоке. Там есть заключение экспертов, где говорится: «Изменения в базе проводились намеренно». Причём не когда-то там давно, а в конце 2018 года и даже в начале 2019-го. То есть непосредственно перед передачей данных», — утверждает чиновник.

При этом функционер признался, что не знает, кто и ради кого мог пойти на подобные меры.

«Этот процесс находится в юрисдикции WADA»

Примечательно, что ранее Ганус уже позволял себе жёсткие высказывания в отношении руководителей российского спорта. Так, в интервью французскому L’Equipe он выступил против главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и министра спорта Павла Колобкова, а также заявил, что ряду спортсменов из Чувашии проводились переливания крови под прикрытием со стороны региона. Впоследствии несколько атлетов подали в отношении функционера иски, а сам он заявил, что его «системно и безосновательно дискредитируют».

По мнению Гануса, в случае лишения РУСАДА статуса соответствия отечественные атлеты практически гарантированно потеряют возможность представлять свою страну на летних Олимпийских играх в Токио и смогут выступить исключительно под нейтральным статусом. При этом некоторые эксперты уверены, что санкции будут жёстче и выльются в отстранение от двух подряд крупнейших соревнований четырёхлетия.

Решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время. В период с 23 по 24 октября WADA получит рекомендации по данному вопросу, а в период с 6 по 7 ноября состоится исполком организации, на котором будет рассмотрен статус соответствия РУСАДА. Но глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что всецело доверяет WADA в этой ситуации.

«Этот процесс находится в юрисдикции WADA и Спортивного арбитражного суда в соответствии с правилами, которые действуют с Олимпиады 2018 в Пхёнчхане. Мы полностью доверяем WADA в этом вопросе. Я не знаю деталей, это всё не в наших руках», — признался Бах ТАСС.