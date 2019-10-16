Ганус: спрашивайте у Колобкова о виновных в подделке базы данных московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признал факт пропажи части данных из московской лаборатории, однако отрицает причастность к этому своей организации.

«Последние обвинения, которые нам предъявляют, связаны с манипуляциями с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Часть действительно была удалена. Если изменяют базы данных, то это должны быть не просто спортсмены, а люди, которых хотят скрыть даже ценой судьбы будущих спортсменов. Откуда я могу знать, кто они? Мы никак не связаны с базой данных. Спрашивайте у Колобкова про виновных», — заявил Ганус в интервью изданию «Спорт день за днём».

Павел Колобков является министром спорта России. В международном антидопинговом агентстве предполагают, что изменения в базе данных московской лаборатории были сделаны с целью скрыть положительные пробы у известных российских спортсменов.

Ранее сообщалось, что Россия признала факт подмены допинг-проб московской лаборатории.