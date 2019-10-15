Источник: Россия признала факт подмены допинг-проб московской лаборатории

По сообщениям СМИ, глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признал факт подмены допинг-проб в московской лаборатории.

Как сообщает The New York Times, на конференции в Колорадо глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что в базе данных московской лаборатории, которая была передана Всемирному антидопинговому агентству (WADA), были изменены результаты более тысяч допинг-проб. По информации издания, это было сделано для защиты чести и репутации тех известных спортсменов, которые в настоящее время являются высокопоставленными государственными чиновниками.

В течение ближайших двух недель WADA должно принять решение, стоит ли применять к России более серьёзные санкции.

Ранее Бах заявил, что МОК доверяет WADA в вопросе проблем с Россией.