Бах заявил, что МОК доверяет WADA в вопросе проблем с Россией

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация полностью доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в вопросе ситуации вокруг проблем с Россией.
Бах заявил, что МОК доверяет WADA в вопросе проблем с Россией
  • Reuters

«Этот процесс находится в юрисдикции WADA и Спортивного арбитражного суда в соответствии с правилами, которые действуют с Олимпиады 2018 в Пхёнчхане. Мы полностью доверяем WADA в этом вопросе. Я не знаю деталей, это всё не в наших руках», — приводит слова Баха ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее Юрий Ганус заявил, что санкции WADA могут быть «предельно строгими».

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