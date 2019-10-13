Бах заявил, что МОК доверяет WADA в вопросе проблем с Россией

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация полностью доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в вопросе ситуации вокруг проблем с Россией.

«Этот процесс находится в юрисдикции WADA и Спортивного арбитражного суда в соответствии с правилами, которые действуют с Олимпиады 2018 в Пхёнчхане. Мы полностью доверяем WADA в этом вопросе. Я не знаю деталей, это всё не в наших руках», — приводит слова Баха ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее Юрий Ганус заявил, что санкции WADA могут быть «предельно строгими».