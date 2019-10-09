Ганус заявил, что санкции WADA могут быть «предельно строгими»

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что санкции в отношении организации из-за ситуации с выявлением несоответствия базы данных московской лаборатории могут быть предельно строгими.
Ганус заявил, что санкции WADA могут быть «предельно строгими»
  • РИА Новости

«Речь идёт о рецидиве, о повторном нарушении и использовании прежних методов. Это большая проблема, и её стоит ждать. Если российские спортивные власти не смогут найти некоторые ответы, а я даже не могу представить, какими могут быть эти ответы, то решение WADA может быть предельно строгим», — приводит слова Гануса Associated Press.

Он отметил, что могут быть введены существенные ограничения не только для спортсменов, но и для спортивной юрисдикции в целом.

«Хуже всего то, что этой ситуации уже пять лет и ещё некоторое время всё будет продолжаться», — добавил функционер.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными в московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок продолжительностью три недели, начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее сообщалось, что Минспорт предоставил WADA объяснения по поводу данных московской лаборатории, позже а агентстве подтвердили получение ответов российской стороны.

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