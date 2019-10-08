Минспорт предоставил WADA объяснения по поводу данных московской лаборатории

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Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) были переданы объяснения по поводу ситуации с выявлением несоответствия данных московской лаборатории.
Минспорт предоставил WADA объяснения по поводу данных московской лаборатории
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По словам Колобкова, которые передаёт ТАСС, соответствующее письмо с ответами на все поступившие вопросы было направлено WADA 8 октября.

Министр отметил, что письмо было подготовлено независимыми российскими экспертами в области информационных технологий, а также выразил уверенность, что российская сторона выполнила все требования WADA и готова при необходимости оказывать полное содействие, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными в московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок продолжительностью три недели, начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее сообщалось, что МОК не обсуждал с WADA вопрос об отстранении России от ОИ-2020.

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