Минспорт предоставил WADA объяснения по поводу данных московской лаборатории
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- РИА Новости
По словам Колобкова, которые передаёт ТАСС, соответствующее письмо с ответами на все поступившие вопросы было направлено WADA 8 октября.
Министр отметил, что письмо было подготовлено независимыми российскими экспертами в области информационных технологий, а также выразил уверенность, что российская сторона выполнила все требования WADA и готова при необходимости оказывать полное содействие, чтобы выйти из сложившейся ситуации.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными в московской лаборатории.
WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок продолжительностью три недели, начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.
Ранее сообщалось, что МОК не обсуждал с WADA вопрос об отстранении России от ОИ-2020.