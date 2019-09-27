МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не обсуждала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) возможное отстранение России от участия в летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

«WADA сейчас начало новый процесс, по итогам оно примет решение, которое МОК будет полностью уважать. Сейчас я не могу спекулировать относительно того, что решит WADA по итогам разбирательства. Мы на эту тему с WADA не общались», — цитирует Баха ТАСС.

Он также отметил, что Олимпийский комитет России (ОКР) уже понёс наказание за инциденты на ОИ-2014 в Сочи. Тем не менее, по его словам, теперь в подобных ситуациях ситуацию рассматривает в первую очередь WADA, а затем Спортивный арбитражный суд (CAS).

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о шансах сборной России выступить на ОИ-2020.