Фетисов высказался о шансах сборной России выступить на ОИ-2020
- Reuters
«Если то, о чём сейчас все говорят, произошло на самом деле, то шансов у нас ноль», — приводит слова Фетисова РИА Новости.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.
WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.
Ранее в WADA сообщили, что данные о положительных пробах удалены из базы московской лаборатории.