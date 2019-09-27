Фетисов высказался о шансах сборной России выступить на ОИ-2020

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов высказал мнение о шансах сборной России выступить на летней Олимпиаде-2020 в Токио в свете ситуации с выявлением Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.

«Если то, о чём сейчас все говорят, произошло на самом деле, то шансов у нас ноль», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее в WADA сообщили, что данные о положительных пробах удалены из базы московской лаборатории.