WADA: данные о положительных пробах удалены из базы московской лаборатории
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- AFP
«Положительные результаты были удалены, вопрос — почему. Мы дадим им шанс объясниться», — приводит слова Тейлора РИА Новости со ссылкой на The New York Times.
По его словам, Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) необходимо каким-то невероятным образом найти объяснения для избежания санкций.
Ранее ряд СМИ заявляли, что разночтения между двумя базами данных образовались якобы в результате проведённого российской стороной взлома и дальнейших манипуляций.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.
WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.
Ранее глава WADA высказался о ситуации вокруг РУСАДА.