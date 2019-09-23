WADA: данные о положительных пробах удалены из базы московской лаборатории

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Глава комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор сообщил, что из базы данных московской антидопинговой лаборатории были удалены данные о некоторых положительных допинг-пробах.
WADA: данные о положительных пробах удалены из базы московской лаборатории
  • © TOFIK BABAYEV
  • AFP

«Положительные результаты были удалены, вопрос — почему. Мы дадим им шанс объясниться», — приводит слова Тейлора РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

По его словам, Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) необходимо каким-то невероятным образом найти объяснения для избежания санкций.

Ранее ряд СМИ заявляли, что разночтения между двумя базами данных образовались якобы в результате проведённого российской стороной взлома и дальнейших манипуляций. 

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее глава WADA высказался о ситуации вокруг РУСАДА.

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