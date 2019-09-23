Глава WADA высказался о ситуации вокруг РУСАДА

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал ситуацию вокруг начала ускоренного рассмотрения вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.
Глава WADA высказался о ситуации вокруг РУСАДА
  • © Henning Kaiser/dpa
  • globallookpress.com

«Мы пока не знаем, были ли манипуляции или что-то ещё. Согласно правилам, если мы лишим РУСАДА статуса соответствия, а российская сторона с этим не согласится, то это будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS). Поэтому надо быть очень осторожными и тщательно изучить, что произошло, и это тот процесс, в который мы вовлечены», — приводит слова Риди Reuters.

Он отметил, что все процессы по данному делу должны быть завершены как можно быстрее, чтобы это не отразилось на Олимпиаде-2020 в Токио.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что МОК будет следовать правилам WADA в вопросе допуска сборной России к ОИ-2020.

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