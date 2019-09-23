МОК будет следовать правилам WADA в вопросе допуска сборной России к ОИ-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) будет следовать правилам Всемирного антидопингового агентства WADA в вопросе допуска сборной России к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Введённый в апреле 2018 года новый Международный стандарт по соответствию кодексу предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

Ранее в ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов.