МОК будет следовать правилам WADA в вопросе допуска сборной России к ОИ-2020
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.
Введённый в апреле 2018 года новый Международный стандарт по соответствию кодексу предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.
Ранее в ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов.