МОК будет следовать правилам WADA в вопросе допуска сборной России к ОИ-2020

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Международный олимпийский комитет (МОК) будет следовать правилам Всемирного антидопингового агентства WADA в вопросе допуска сборной России к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.
МОК будет следовать правилам WADA в вопросе допуска сборной России к ОИ-2020
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Введённый в апреле 2018 года новый Международный стандарт по соответствию кодексу предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

Ранее в ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов.

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