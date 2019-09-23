В ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов

Короткая ссылка
Российские спортсмены рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных федераций по причинам, к которым не имеют отношения. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
В ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов
  • РИА Новости

«Мы большое количество дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам — право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем», — приводит его слова пресс-служба комитета.

Он выразил надежду на то, что уполномоченные люди займутся данной проблемой, оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны вопросы WADA, и дадут «убедительные ответы».

Ранее СМИ сообщили, что России может грозить отстранение от Олимпиады-2020 из-за якобы имевших место манипуляций с базой данных московской лаборатории РУСАДА.

Комментируя эти публикации, первую из которых сделал немецкий журналист Хайо Зеппельт, пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов назвал их слухами и призвал дождаться официальных заявлений на этот счёт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле знают о ситуации. Ответы на вопросы WADA будут готовится спортивными властями России, сказал он.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить