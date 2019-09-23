Кремль не связывался с WADA по ситуации с РУСАДА
- РИА Новости
«Мы знаем, что у WADA действительно есть ряд вопросов, сейчас установлен срок три недели для подготовки ответа на эти вопросы. В течение этих трёх недель просто нужно подождать. Кремль не связывается с WADA по этой теме, это вопрос, который касается спортивных властей России, именно там и будет готовиться ответ», — приводит слова Пескова ТАСС.
Российское антидопинговое агентство РУСАДА, лишённое статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России, было восстановлено в правах после передачи данных Московской антидопинговой лаборатории.
Ранее сообщалось, что WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА.