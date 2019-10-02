«Просим разорвать с ним отношения»: в IAAF поддержали решение USADA дисквалифицировать американского тренера Салазара

Президент Международной федерации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу призвал спортсменов прекратить сотрудничество с тренером Альберто Салазаром. Ранее он был дисквалифицирован USADA на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Салазар с 2011 по 2016 год был наставником Мо Фары — четырёхкратного олимпийского чемпиона в беге на длинные дистанции.

«Между нами исключительно деловые отношения»

События чемпионата мира по лёгкой атлетике, проходящего в эти дни в Дохе, на время отошли на второй план из-за громкого скандала, в центре которого оказался один из самых известных тренеров Альберто Салазар. Специалист был отстранён на четыре года от профессиональной деятельности в связи с обвинениями в содействии нарушению антидопинговых правил.

Президент Международной федерации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу призвал спортсменов, в настоящее время тренирующихся под его руководством, незамедлительно прекратить это сотрудничество.

«Когда находишься в спорте так долго, как я, дружба и взаимоотношения проходят долгий путь. Мы с Альберто ставили рекорды в одно время. Обвинения USADA очень серьёзные, и сейчас между нами исключительно деловые отношения. Athletics Integrity Unit находится на связи с атлетами в орегонском лагере и просит их разорвать эти отношения», — приводит слова Коу The Guardian.

К дисквалификации Салазара привело расследование, которое на протяжении нескольких лет проводило Антидопинговое агентство США (USADA). Поводом для его начала стали заявления участников лагеря Nike Oregon Project, в том числе серебряной призёрки чемпионата мира — 2007 в беге на 10 тыс. м Кары Гучер, о наличии допинговой системы в рамках тренировочной программы. Сообщалось, что специалист, а также врач Джеффри Браун занимались поставкой запрещённых препаратов, угрозами заставляя своих подопечных принимать их, и проводили махинации во время тестирований.

Также по теме Двойные стандарты: известного американского тренера подозревают в нарушении кодекса WADA Британское издание The Sunday Times сообщило, что Американское антидопинговое агентство (USADA) обнаружило возможные нарушения...

В 2017 году тренеру было выдвинуто обвинение, однако он полностью отрицал свою вину. В качестве свидетелей выступили около 30 человек. На основании их показаний USADA признала Салазара виновным. В официальном заявлении агентства его действия подверглись резкой критике, так как «победы для него имели большее значение, чем здоровье и состояние спортсменов». Четырёхлетнюю дисквалификацию получил и Браун.

Несмотря на расследование, специалист продолжал свою профессиональную деятельность и вместе с подопечными присутствовал на первенстве планеты в Дохе. Однако после вердикта USADA легкоатлетические власти лишили его аккредитации на турнир.

Сам американец по-прежнему настаивает на своей невиновности. Он признался, что решение антидопингового агентства США его шокировало.

«В течение расследования, длившегося шесть лет, я и мои спортсмены испытали на себе несправедливое, неэтичное и крайне вредоносное отношение со стороны USADA. Это подтверждается недостоверным заявлением Трэвиса Тайгарта (президента USADA. — RT) о том, что мы ставим победу выше безопасности спортсмена. Это абсолютно неверно и противоречит выводам разбиравших дело арбитров», — говорится в официальном заявлении специалиста.

Кроме того, он подчеркнул, что намерен в ближайшее время подать апелляцию.

«Наконец это завершилось»

Одним из самых известных подопечных Салазара является британский бегун Мо Фара. В 2011 году он присоединился к тренировочному лагерю в Орегоне, после чего добился главных успехов в карьере, в том числе завоевал четыре золотых медали Олимпийских игр на дистанциях 5 тыс. и 10 тыс. м, а также стал шестикратным чемпионом мира. В октябре 2017 года он прекратил сотрудничество с американцем, сосредоточившись на выступлении в марафонах.

Сообщалось, что после разрыва бегун и тренер остались в хороших отношениях. Несмотря на это, Фара поддержал решение USADA.

«С облегчением воспринял то, что USADA завершило расследование в отношении Салазара. Я покинул Nike Oregon Project в 2017 году, но, как я всегда говорил, бескомпромиссно отношусь ко всем, кто нарушает правила и переходит черту. Рад, что это наконец завершилось», — приводит слова британца журналист Дэн Роан.

В то же время четырёхкратный олимпийский чемпион подвергся критике со стороны ряда свидетелей, выступавших против Салазара. Так, тренер Стив Магнесс усомнился в словах британца, призвав его объяснить, почему он остался в Орегоне после начала расследования.

«Люди совершают ошибки, но они должны в этом признаваться, и именно поэтому Фара и многие другие спортсмены, при которых это происходило, должны ответить на ряд вопросов», — отметил специалист.

Также по теме Гостиничное дело: из-за чего поссорились олимпийские чемпионы в беге Фара и Гебреселассие Легендарный бегун на длинные дистанции Хайле Гебреселассие обвинил четырёхкратного олимпийского чемпиона по лёгкой атлетике Мо Фару в...

В защиту Фары, а также остальных бегунов, сотрудничавших с Салазаром и в связи с этим попавших под подозрение в употреблении допинга, выступил чемпион мира 1983 года Стив Крэм.

«Мо доверял людям в его команде, пока не решил всё изменить. Фара — великий чемпион, он не сделал ничего плохого. Нельзя обвинять его по аналогии с другими. Его вину никто никогда не доказывал, нужно это принять. Люди сами будут делать выводы, но сейчас его не в чем упрекнуть», — заявил Крэм в интервью BBC.

При этом он добавил, что считает наказание специалиста справедливым. Данную точку зрения поддержали и другие представители мира лёгкой атлетики, в том числе участники тренировочного лагеря. В настоящий момент в чемпионате мира в Дохе выступают сразу несколько его представителей.

Так, Донован Брезьер, накануне завоевавший золото на дистанции 800 м, подчеркнул, что за всё время пребывания в лагере практически не пересекался с Салазаром, а все его достижения связаны с именем его личного наставника Пита Джулиана.

«Мне ни разу не предлагали тренироваться под руководством Альберто. Не знал о том, что ведётся расследование. Когда оно началось, я не был с ним знаком и даже сейчас не совсем понимаю, о чём там речь. Мы общались всего один раз, и он оставил приятное впечатление. Он мне нравится, классный. Я думаю, его дисквалификация — большое разочарование», — приводит слова Брезьера Eurosport.

Интересно, что в деле Салазара фигурирует имя известного американского велогонщика Лэнса Армстронга, в 2012 году лишённого семи титулов победителя многодневки «Тур де Франс» в связи с употреблением запрещённых препаратов.

В ходе расследования было выяснено, что в декабре 2011 года тренер связывался со спортсменом и предлагал ему препарат на основе левокарнитина. Однако сам экс-велосипедист опроверг обвинения в применении данного вещества.